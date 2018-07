Es gibt etwas weniger Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit und beruft sich dabei auf Zahlen des Mikrozensus. 2013 hat die Zahl das zweite Jahr in Folge abgenommen, sie sank um 71.000 auf 7,64 Millionen. Zu den atypisch Beschäftigten zählen befristet und geringfügig Beschäftigte, Teilzeitbeschäftigte mit bis zu 20 Wochenstunden und Zeitarbeiter.



Bei den normalen Arbeitsverhältnissen setzte sich der 2006 begonnene Aufwärtstrend fort: Ihre Zahl erhöhte sich um 380.000 auf 24,1 Millionen. Damit sind laut Statistik genau zwei Drittel der Erwerbstätigen in Deutschland in einem normalen Arbeitsverhältnis. Experten gehen davon aus, dass es für Unternehmen heute schwieriger ist, geeignetes Personal zu finden als noch vor zehn Jahren. Haben sie es einmal gefunden, sind die Chancen für Arbeitnehmer, regulär angestellt zu werden, höher.



Der Trend täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die atypische Beschäftigung insgesamt nur leicht zurückging: Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen sank von 21,7 auf 21,4 Prozent. "Vor allem für die Erwerbstätigkeit von Frauen spielt die atypische Beschäftigung eine bedeutende Rolle", erklärten die Statistiker. Während nur 11,7 Prozent der erwerbstätigen Männer atypisch beschäftigt waren, lag der Anteil bei den Frauen bei 32,5 Prozent.

Unter dem Mikrozensus versteht man eine Stichprobenerhebung, bei der einmal pro Jahr ein Prozent der Bevölkerung in Deutschland befragt wird.