Die Warhols sind weg. In New York hat der nordrhein-westfälische Kasinobetreiber Westspiel die Werke Triple Elvis und Four Marlons für rund 120 Millionen Euro versteigert. Mit dem Erlös will der landeseigene Spielbankbetreiber seine alten Häuser renovieren und in Köln sogar einen neuen Standort eröffnen. Die Gleichung: Drei mal Elvis plus vier mal Marlon ergibt ein neues Kasino.

Das Glücksspielunternehmen gehört zur NRW.Bank, und die wiederum befindet sich im Besitz des Landes Nordrhein-Westfalen. Deshalb hatte der geplante Tausch Kunst gegen Kasino in den vorigen Wochen herbe Kritik erregt. Museumsdirektoren, Kunstexperten und sogar die Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) waren sich einig: Mit dem Verkauf von Kunst sollten keine Haushaltslöcher gestopft werden.

Der Präzedenzfall ist geschaffen, die Kunst versteigert. Aber wohin fließt nun das Geld? Hat tatsächlich das Land Nordrhein-Westfalen etwas davon?

Zunächst werden die seit Langem fast leeren Kassen der Westspiel wieder gefüllt. Das Geschäftsjahr 2012 schloss das Unternehmen noch mit einem Verlust von 7,9 Millionen Euro ab. Für die Jahre 2013 und 2014 gibt es noch keine offizielle Bilanz. Ein Sprecher des Unternehmens schätzt aber, dass der jährliche Fehlbetrag in den vergangenen Jahren eher noch größer geworden ist.

Allerdings bleiben die Kunstmillionen nicht lange auf dem Konto der Duisburger Firma. Der Verlust des Jahres 2014 wird vom Warhol-Erlös abgezogen. Das Plus – schätzungsweise knapp unter 100 Millionen Euro – wird dann an das Land überwiesen. Das regelt der Glücksspielstaatsvertrag.

Rückflüsse in wohltätige Stiftung

Diese Abmachung zwischen Bundesländern und Spielbankbetreibern legt fest, wie stark der Geldfluss aus den Kasinokassen in den Landeshaushalt ist. Neben der Überschussabschöpfung muss jede Spielbank 30 Prozent ihrer Gewinne, Bruttospielerträge genannt, als Spielbankabgabe an das Land überweisen. Bei der Westspiel kamen so im Jahr 2012 rund 50 Millionen Euro zusammen. 25 Millionen davon gehen jährlich an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. Nach eigenen Angaben hat die Stiftung auf diesem Weg seit 1977 rund 750 Millionen Euro erhalten und finanziert damit zum Beispiel Projekte zur Integration von Menschen mit Behinderung in die Gesundheitswirtschaft.

Das Geld für die anstehenden Investitionen in Neu- und Umbau der Westspiel-Häuser fließt also von den Käufern der Warhol-Gemälde auf das Westspiel-Konto, von dort in den Landeshaushalt und 2015 wieder zurück zu Westspiel. Denn im kommenden Haushalt sind 80,6 Millionen Euro für die Kasino-Investitionen vorgesehen. Der Rest der erlösten Millionen bleibt in der Landeskasse.



Hat NRW Millionen verschenkt?

Kritiker wie der Kunstexperte Stefan Koldehoff fragen sich nun, ob sich das Land Nordrhein-Westfalen dem Auktionshaus Christie's nun aus Unwissenheit einige Millionen geschenkt hat. Im Deutschlandfunk sagte Koldehoff, das Land habe sich von Christie's vor der Versteigerung eine Erlösgarantie geben lassen, die läge bei ungefähr 80 Millionen Euro. "Jetzt ist deutlich mehr erlöst worden. Und da sagen die Regularien einer Auktion: Der Mehrerlös wird geteilt. Hätte also das Land NRW sich vernünftig beraten lassen, hätte es auch gewusst, dass Warhol im Moment sehr, sehr viel Geld erzielt." Dazu werde der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) Stellung nehmen müssen. Ein Sprecher von Westspiel dementierte den Vorwurf auf Nachfrage von ZEIT ONLINE: "Wir bekommen den Preis, der bezahlt wurde."

Wie hoch die Gewinnsumme aber auch ist, strittig bleibt, ob das Geld in den Spielbanken überhaupt gut angelegt ist. Denn profitabel sind die meisten Kasinos nicht. "Insgesamt gehen die Bruttospielerträge zurück", sagt Tilman Becker, Glücksspielforscher an der Uni Hohenheim. Das habe mehrere Gründe. Private Spielhallen seien attraktiver geworden. Außerdem hielten das Rauchverbot und die strengeren Ausweiskontrollen am Eingang viele Spieler ab, die staatlichen Kasinos zu besuchen. Zudem wandern viele Glücksspieler ins Internet ab. "Kasinos können wirtschaftlich betrieben werden", sagt hingegen ein Westspiel-Sprecher. Dazu müsse man aber investieren.