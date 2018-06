Steigende Löhne und eine niedrige Inflationsrate lassen die Kaufkraft der Deutschen so stark steigen wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Reallöhne von Juli bis September um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Hauptgrund dafür ist die geringe Teuerung: Die Verbraucherpreise erhöhten sich in dieser Zeit mit 0,8 Prozent nur etwa halb so stark wie im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Nominallöhne stiegen mit 2,6 Prozent etwas stärker. Dadurch blieb den Beschäftigten nach Abzug der Inflation deutlich mehr Geld in der Tasche.

Für das gesamte Jahr 2014 zeichnet sich ein deutlicher Reallohnzuwachs ab. Die Löhne legten in den ersten neun Monaten um durchschnittlich 2,7 Prozent zu und damit fast dreimal so stark wie die Verbraucherpreise mit 1,0 Prozent. Wegen stark fallender Ölpreise ist die Inflation am Jahresende noch weiter gesunken und lag zuletzt bei nur noch 0,6 Prozent.

Ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer verdiente im dritten Quartal ohne Sonderzahlungen durchschnittlich 3.541 Euro brutto im Monat. Die höchsten Verdienste mit 4.723 Euro erhielten die Vollzeitbeschäftigten bei Banken und Versicherungen, im Bereich Information und Kommunikation verdiente der Arbeitnehmer durchschnittlich 4.675 Euro und in der Energieversorgung 4.601 Euro. Am wenigsten bekamen die Beschäftigten im Gastgewerbe, sie verdienten im Schnitt 2.119 Euro.