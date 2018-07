Die Krise in der Eurozone hat in den Jahren 2007 bis 2014 einer Studie zufolge etwa 3,8 Millionen Jobs gekostet. Nur in Deutschland und auf Malta sanken die Arbeitslosenquoten in diesem Zeitraum, wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young berechnet hat.



"Dass es im Krisenjahr 2009 gelang, die Beschäftigung in Deutschland einigermaßen stabil zu halten, erwies sich in den Folgejahren – und bis heute – als Glücksfall für Deutschland", kommentierte der Vorsitzende der EY-Geschäftsführung, Georg Graf Waldersee. In Deutschland kamen demnach seit 2007 fast 2,3 Millionen Arbeitsplätze hinzu.



Über die Studie hatte zuerst die Welt berichtet: Griechenland ist demnach am stärksten von der Misere betroffen: 23 Prozent der Arbeitsplätze fielen weg – ein Minus von gut einer Million Arbeitsplätzen. Italien verlor dem Bericht zufolge mehr als 800.000 Jobs, Portugal etwa 570.000. Deutschland und Malta konnten die Verluste in weiten Teilen Europas nicht ausgleichen.