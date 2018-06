Chinas Wirtschaft ist 2014 so langsam gewachsen wie seit 24 Jahren nicht mehr. Der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) schwächte sich auf 7,4 Prozent ab, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Damit verfehlte die Regierung erstmals seit 1999 ihr Jahresziel knapp. Sie hatte ein Plus von 7,5 Prozent angepeilt. Ein so schwaches Wirtschaftswachstum musste China zuletzt im Jahr 1990 hinnehmen, dem Jahr nach der Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung, als internationale Wirtschaftssanktionen gegen China verhängt worden waren.



Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte seine Prognose für das laufende Jahr und rechnet nun mit einer weiteren konjunkturellen Abkühlung auf 6,8 Prozent. Das Hauptproblem für die von Exporten abhängige chinesische Wirtschaft ist die schwache Konjunktur im Rest der Welt: Der IWF senkte seine globale Wachstumsprognose für dieses Jahr von 3,8 auf 3,5 Prozent. Für die Eurozone sagte die Organisation ein Wachstum in Höhe von 1,2 Prozent voraus – das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als zuvor prognostiziert.

Chinas Präsident Xi Jinping betonte wiederholt, dass er die Wirtschaft nach Jahren des Booms umbauen wolle: Er setzt dabei auf eine Stärkung des Binnenkonsums und will Ausfuhren und Einfuhren ausgewogener sowie die Wirtschaft insgesamt umweltschonender gestalten. Dies bedeutet nach Ansicht von Regierungsberatern allerdings auch einen Abschied von den hohen Wachstumsraten der Vergangenheit, die über Jahre zweistellig waren.

Schlechtere Geschäfte für deutsche Firmen

Die schwächere Konjunktur wird sich nach Angaben des Präsidenten der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke, auch auf die deutsche und europäische Wirtschaft auswirken. Die Erwartungen an Wachstum und Margen in China müssten in den nächsten zwei, drei Jahren zurückgeschraubt werden. Auch dürften Investitionen hinausgezögert werden. "Aber keiner kann den Markt vernachlässigen", sagte Wuttke in Peking. "China wird mittel- und langfristig wieder extrem wichtig werden."



Experten rechnen damit, dass die kommunistische Führung nun ihr Wachstumsziel für 2015 auf rund sieben Prozent herabsetzt, aber auch zu neuen Konjunkturhilfen greift, zumal sich Staatsvertreter zuletzt zunehmend unzufrieden mit dem Verlauf des zweiten Halbjahres gezeigt haben. Dies führte bereits dazu, dass die Zentralbank im November überraschend erstmals seit mehr als zwei Jahren die Zinsen senkte. Mit weiteren Zinssenkungen und Hilfen für die Banken zur Ankurbelung der Kreditvergabe an die Unternehmen wird gerechnet.