Die Kieler Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen wegen falscher Verdächtigung gegen den ehemaligen HSH-Nordbank-Chef Dirk Jens Nonnenmacher eingestellt. Es bestehe kein hinreichender Tatverdacht, erklärte die Behörde nach Abschluss ihrer Untersuchung. Einen Prozess wird es in dieser Sache also nicht geben.

Nonnenmacher war verdächtigt worden, vor rund fünf Jahren mit anderen Topmanagern einen Vorstandskollegen zu Unrecht wegen Geheimnisverrats angezeigt und dabei mithilfe einer Sicherheitsfirma Beweise gefälscht zu haben, um den Mann loszuwerden. Die Angelegenheit hatte große öffentliche Aufmerksamkeit verursacht und mit anderen Entwicklungen Ende 2010 auch zu Nonnenmachers Abberufung beigetragen.

"Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ließ sich nicht belastbar beweisen, dass Professor Nonnenmacher um die Unrichtigkeit der mit der Anzeige erhobenen Vorwürfe wusste", erklärte die Staatsanwaltschaft. Die in der selben Sache gegen andere Beschuldigte geführten Ermittlungen würden "zeitnah" abgeschlossen.

Auch vom Vorwurf der Untreue freigesprochen

Die damalige Affäre fiel in eine Zeit, in der die aus einer Fusion der Landesbanken Schleswig-Holsteins und Hamburgs entstandene HSH Nordbank aufgrund der globalen Finanzkrise und eigener hochriskanter Finanzgeschäfte in bedrohliche Schieflage geraten war. Das Institut wurde von den beiden Bundesländern als dessen Hauptanteilseignern mit Milliardenkapital und Garantien stabilisiert. Seitdem befindet sich die Bank in einem Umbau- und Restrukturierungsprozess. Bis heute besteht das Risiko hoher Belastungen für die öffentlichen Haushalte bei ungünstiger Entwicklung fort.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Landgericht in Hamburg Nonnenmacher und weitere ehemalige Vorstände der HSH Nordbank vom Vorwurf der Untreue im Zusammenhang mit einem von der Bank damals getätigten riskanten Geschäft freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Hamburger Staatsanwaltschaft legte dagegen Revision ein.