Der Chef der griechischen Linkspartei Syriza hat die Debatte über einen Euroaustritt seines Landes als Schreckgespenst bezeichnet. Der konservative Regierungschef Antonis Samaras und seine Hinterleute benutzten dieses Schreckgespenst, um die Wähler zu terrorisieren, sagte Alexis Tsipras. Dies werde ihnen nicht gelingen.

Seine künftige Regierung werde zwar hart mit den Geldgebern für eine Lockerung der Sparmaßnahmen und einen Schuldenschnitt verhandeln, sagte der Oppositionsführer. Die Griechen könnten keine Sozialkürzungen mehr ertragen. Einseitige Maßnahmen werde es von seiner Seite aber nicht geben. "Es sei denn, wir werden dazu gezwungen", sagte Tsipras allerdings auch.

Die Linkspartei gilt bei den Neuwahlen in Griechenland in drei Wochen als Favorit. Parteichef Tsipras hatte angekündigt, bei einem Wahlsieg die Zins- und Schuldenzahlungen seines Landes einzustellen sowie den Spar- und Reformkurs des Landes zu beenden. Regierungschef Samaras hatte deshalb gewarnt, ohne die Einhaltung des Reformprogramms werde Griechenland nicht aus der Rezession herauskommen und nie an die Finanzmärkte gehen können. Tsipras werde das Land zum Austritt aus der Eurozone führen, sagte er.

Die Diskussion hat Anleger in Griechenland weiter verunsichert. Der Leitindex der Athener Aktienbörse fiel um 2,6 Prozent und hat damit seit der überraschenden Ankündigung vorgezogener Präsidentenwahlen Anfang Dezember mehr als 20 Prozent eingebüßt. Griechische Staatsanleihen wurden von Investoren ebenfalls viel verkauft. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Titel auf bis zu 9,546 Prozent von 9,256 Prozent am Freitag. Die dreijährigen Papiere rentierten sogar bei 12,687 Prozent. Dies gilt als Krisensignal da üblicherweise Papiere mit einer längeren Laufzeit höher verzinst werden als kürzer laufende.

Am Wochenende war die Diskussion über den möglichen Euroaustritt des Landes neu entfacht worden: Nach einem Spiegel-Bericht hält die Bundesregierung dies inzwischen für verkraftbar. Dementiert wurde das weder vom Kanzleramt noch vom Finanzministerium. Allerdings bestritt ein Regierungssprecher, das sei eine Kursänderung in der deutschen Politik.

Gabriel: "Wir sind nicht erpressbar"

Das bekräftigte auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD). Man erwarte von der griechischen Regierung – "egal wer sie stellt, dass die mit der EU getroffenen Vereinbarungen eingehalten werden", sagte er der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. "Ziel der gesamten Bundesregierung, der EU und der Regierung in Athen selbst ist es, Griechenland in der Eurozone zu halten." Der SPD-Vorsitzende versicherte: "Es gab und gibt keine gegenteiligen Pläne."

Gabriel sagte aber auch, die Eurozone sei heute wesentlich stabiler und widerstandsfähiger als noch vor einigen Jahren. "Deshalb sind wir übrigens auch nicht erpressbar", sagte er in Richtung Athen und möglichen Forderungen nach der Neuwahl.

Union droht Tsipras

Aus der Union kommen allerdings deutliche Drohungen. Der CDU-Politiker und einflussreiche Europaparlamentarier Elmar Brok kündigte an, den Brüsseler Geldhahn zuzudrehen, sollte Athen nach der Neuwahl den Spar- und Reformkurs verlassen: "Dann wird es ohne die Erfüllung der Bedingungen keine weitere Unterstützung geben. Das muss völlig klar sein", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament im ZDF-Morgenmagazin.

Der Euro sei bei einem Austritt aber anders als vor einigen Jahren "nicht mehr gefährdet". Der Ausstieg aus der Gemeinschaftswährung wäre dennoch ein "fatales Zeichen" und würde zu einer "dramatischen Verarmung der (griechischen) Bevölkerung führen".



Ähnlich äußerte sich der Vize-Fraktionschef der Union im Bundestag, Michael Fuchs: "Wenn die Griechen nicht bereit sind, den eingeschlagenen Sparkurs und die Reformen fortzusetzen, müssen sie den Euroraum verlassen", sagte er der Zeitung Die Welt. SPD-Vize-Fraktionschef Carsten Schneider forderte dagegen im Tagesspiegel ein Ende der Debatte über das Thema. "Ein Austritt der Griechen wäre abenteuerlich", sagte er. Auch für die Stabilität der Euroländer und der gemeinsamen Währung wäre ein solcher Schritt "sehr gefährlich".