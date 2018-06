Was nützt uns Zuwanderung, oder kostet sie uns vielmehr etwas? Diese gesellschaftliche Frage wird in Deutschland derzeit angesichts stark gestiegener Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen heftig diskutiert. Im November kam das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung zu dem viel beachteten Ergebnis, dass die bei uns lebenden Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit im Jahr 2012 im Schnitt 3.300 Euro mehr an Steuern und Sozialbeiträgen zahlten, als sie in Form von individuell zurechenbaren Sozialtransfers in Anspruch nahmen.

Ifo-Chef Hans-Werner Sinn rechnete dagegen vor, dass jeder Zuwanderer für den deutschen Fiskus eine Belastung von 1.800 Euro bedeutet, wenn man zusätzlich die allgemeinen Staatsausgaben – für Verteidigung, Verwaltung, öffentliche Infrastruktur – in Rechnung stellt. Sinn hat den Wert dieser Ausgaben aber zu hoch eingeschätzt. In dem konsolidierten Staatsbudget, das der Bertelsmann-Studie zugrunde liegt, stehen diese sonstigen Ausgaben netto mit 3.100 Euro pro Kopf. Übernimmt man Sinns Vollkostenrechnung, ergibt sich nach den ZEW-Zahlen in 2012 für die in Deutschland lebenden Ausländer immer noch ein positiver Nettofinanzierungsbeitrag von durchschnittlich 200 Euro.

Erst wenn die ausländische Bevölkerung älter wird, dreht sich diese Bilanz ins Minus. Allerdings erhält man auch für die Bevölkerung mit deutschem Pass bei dieser Art der Rechnung eine negative Bilanz. Unter Status-quo-Bedingungen macht der Staat im Durchschnitt mit jedem Bürger, nicht nur mit Ausländern, ein Verlustgeschäft. Das zeigt in erster Linie, dass die heutige Fiskalpolitik angesichts des bevorstehenden demografischen Wandels nicht nachhaltig aufgestellt ist.

Holger Bonin leitet den Forschungsbereich Arbeitsmärkte, Personalmanagement und Soziale Sicherung am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.

Entscheidend für die Bewertung der ökonomischen Integration ist das Verhältnis zwischen den Nettofinanzierungsbeiträgen von Ausländern und denen von Deutschen. Für diese Betrachtung ist der – für alle gleich hohe – Wert der allgemeinen öffentlichen Leistungen unerheblich. Daher folgt die ZEW-Studie einer in der Fachliteratur gebräuchlichen Methode und fokussiert auf die persönlich zurechenbaren staatlichen Einnahmen und Sozialtransfers. So wird die letztlich empirisch nicht schlüssig zu beantwortende Frage vermieden, wie hoch die allgemeinen Staatsausgaben gewesen wären, falls es die 6,6 Millionen Ausländer in 2012 in Deutschland nicht gegeben hätte.

Situation für Zugewanderte am Arbeitsmarkt verbessern

Addiert man die Steuern und Beiträge, die die ausländische Bevölkerung in Deutschland im Rest ihres Lebens erbringt, und stellt ihre künftigen Ansprüche an die Sozialtransfers dagegen, kommt man auf einen Überschuss in den öffentlichen Kassen von 22.300 Euro je Ausländer. Ein solch positiver Betrag überrascht manche, und er ist auch keinesfalls selbstverständlich. Vergleichbare Studien für andere Länder, aber auch frühere Berechnungen für Deutschland mit der ZEW-Methode finden schlechtere Werte. Das relativ gute aktuelle Ergebnis beruht auf der fortgeschrittenen Integration der hier lebenden Ausländer und auf dem Umschwung am deutschen Arbeitsmarkt.

Dennoch kann sich die Politik nicht zurücklehnen. Der Vergleichswert für Deutsche ist mit 88.500 Euro fast viermal höher. Mehr Anstrengungen, um für die hier lebenden Ausländer die Position am Arbeitsmarkt und ihre Einkommenssituation zu verbessern, vor allem Investitionen in Bildung, dürften erhebliche fiskalische Erträge abwerfen.

Was sagt all das über die Wirkung künftiger Zuwanderung auf die Staatsfinanzen? Sehr wenig, denn die jetzt hier lebende ausländische Bevölkerung ist geronnene Migrationsgeschichte, also stark durch die überwiegend geringqualifizierten Gastarbeiter geprägt. Man muss sich davor hüten, ihre Eigenschaften einfach auf die kommende Zuwanderung zu übertragen. Diese geschieht unter anderen Rahmenbedingungen und lässt sich zudem politisch gestalten.

Akademiker-Anteil bei Zuwanderern höher als bei Einheimischen

Deswegen rechnet die ZEW-Studie für die Zukunft eine ganze Reihe von Szenarien durch. Deren Ergebnisse lassen sich auf einen Merksatz bringen. Berücksichtigt man die fehlende Nachhaltigkeit der deutschen Fiskalpolitik und die allgemeinen Staatsausgaben, dann entlastet Zuwanderung den Staatshaushalt, wenn die künftigen Zuwanderer im Mittel wenigstens so qualifiziert sind wie die einheimische Bevölkerung. Genau das sagt auch Hans-Werner Sinn, wenn er qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland fordert.

Diese Voraussetzung war bei den Neuzuwanderern in letzter Zeit schon in etwa erfüllt. Zwar hatten 30 Prozent der Zuwanderer über 25 Jahre, die 2013 nach Deutschland kamen, keine abgeschlossene Berufsausbildung, aber zugleich war der Anteil der Zuwanderer mit Hochschulabschluss von 39 Prozent sehr viel höher als bei den Einheimischen. Auch die Beschäftigtenquoten der Neuzuwanderer der vergangenen Jahre zeigen, dass nur ein geringer Teil der Zuwanderung die Sozialsysteme belastet. Hier zeigen sich die Effekte von Änderungen im Zuwanderungsrecht, mit denen sich Deutschland für ökonomische Zuwanderung geöffnet hat.

Die Rechnungen der Ökonomen lassen Flüchtlinge und Asylbewerber außen vor. Dass sie von Deutschland aufgenommen werden, hat humanitäre Gründe und lässt sich nicht Kosten-Nutzen-Bilanzen unterwerfen. Der Aufwand des Staates hierfür zählt zu den allgemeinen öffentlichen Ausgaben, die von allen Bürgern – Deutschen und Ausländern – gemeinsam getragen werden müssen.

