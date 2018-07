Trotz des heftigen Ölpreisverfalls will das große Förderland Saudi-Arabien seine bisherige Politik f0rtführen und sein Angebot nicht drosseln. Das erklärte der saudische König Abdallah in einer von Kronprinz Salman im Fernsehen verlesenen Rede. Zwar seien die Spannungen am weltweiten Ölmarkt nicht zu übersehen. Dies sei aber nichts Neues und das Land sei mit solchen Situationen bereits in der Vergangenheit entschieden und klug umgegangen. Saudi-Arabien werde seine "Vorgehensweise" nicht ändern.

Der Rückgang des Ölpreises habe verschiedene Ursachen. Schuld sei vor allem das schwache Wirtschaftswachstum weltweit.

Der Kronprinz hielt die Rede anstelle des etwa 90-jährigen Königs Abdallah, der offiziellen Angaben zufolge an Lungenentzündung erkrankt ist. Der 77-jährige Salman ist sein Halbbruder.

Ölpreis sinkt und sinkt

Saudi-Arabien hatte Ende November eine von ärmeren Opec-Ländern geforderte Drosselung der Ölförderung blockiert. Mitglieder des Kartells kritisierten die Entscheidung und riefen Saudi-Arabien auf, gegen die Talfahrt des Ölpreises vorzugehen.



Seit der umstrittenen Entscheidung verbilligte sich der Rohstoff nochmals deutlich. Der Preis für die US-Ölsorte WTI fiel inzwischen auf unter 50 Dollar, das ist der niedrigste Stand seit Ende April 2009. Das Nordsee-Öl Brent notierte am Mittag nur noch knapp darüber. Seit dem Sommer sind die Preise um rund die Hälfte eingebrochen. Neben einem Überangebot ist dafür auch eine eher geringe Nachfrage infolge der schwachen Konjunktur verantwortlich.