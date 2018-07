Man muss schon ganz genau hinschauen, um den schlammbraunen Pappquader als Marlboro-Schachtel auszumachen. Nichts darauf ist im üblichen Rot-Weiß gehalten, anstelle des roten Daches prangen Fotos eines Lungenkrebs-Toten oder teergeschwärzter Zehen auf der Packung. Selbst den markanten Marlboro-Schriftzug sucht man auf australischen Zigarettenschachteln vergebens. Nur am Rand, unterhalb von Schockfotos und Warnhinweisen darf der Markenname noch stehen: klein gedruckt in Lucida-Sans-Font – der Standardschrift, die Australien allen Zigarettenherstellern vorschreibt.

Als erstes Land der Welt hat Australien 2012 Plain Packaging eingeführt: die Einheitsverpackung für Zigaretten. Nun wollen mehrere europäische Staaten nachziehen. Großbritanniens Regierung hat gerade erklärt, sie werde das Unterhaus noch vor den Neuwahlen im Mai über die Einführung von Plain Packaging abstimmen lassen. Derzeit hat sie wohl eine Mehrheit hinter sich. Irland ist ähnlich weit vorangeschritten. Und auch Frankreich, Norwegen, ja selbst das einstige Tabakmekka Türkei wollen den Uniformzwang für Zigarettenschachteln. Zum Entsetzen der Industrie.

Nichts fürchten Multis wie Philip Morris International (Marlboro), BAT (Lucky Strike) oder Imperial Tobacco (West) mehr als die Einheitsschachtel. Haben sie doch über Jahrzehnte hinweg Hunderte Milliarden Dollar in den Aufbau von Weltmarken gesteckt. Doch die Imagepflege fällt ihnen von Jahr zu Jahr schwerer, seit sie in vielen Ländern kaum mehr für ihre Erzeugnisse werben dürfen, die im Schnitt alle sechs Sekunden irgendwo auf der Welt einen Menschen töten.



Industrie fürchtet Angriff auf das Eigentumsrecht

Die Schachtel ist eines der letzten Refugien, auf denen die Hersteller ihre Marken mehr oder minder frei bewerben können. Umso heftiger wehren sie sich gegen neue Beschränkungen: "Plain-Packaging-Regeln sind rechtswidrig", sagt Antonella Pederiva, Generalsekretärin des europäischen Dachverbandes CECCM, "ein Versuch, Unternehmen ihrer wertvollsten Vermögenswerte zu berauben: ihrer Marken." Will heißen: ein Angriff auf das Eigentumsrecht.

Die Konzerne und ihre Verbündeten lamentieren nicht nur, sie werden aktiv. Philip Morris droht der britischen Regierung mit einem Prozess vor einem internationalen Schiedsgericht, sollte die Einheitsverpackung kommen. "Zweifelsohne besitzen Regierungen die Befugnis, im öffentlichen Interesse zu regulieren, aber willkürliche Zensur von Marken ist nicht rational", sagt Philip-Morris-Manager Marc Firestone. "Wir sind vorbereitet, unsere Rechte zu schützen und Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für den Wert unseres Eigentums zu erheben."

Australien hat der weltgrößte private Tabakhersteller bereits auf Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagt – vor einem dieser umstrittenen Gerichte, die einer der großen Streitpunkte in der Debatte für das Freihandelsabkommen zwischen EU und USA sind. Indonesien, einer der großen Zigarettenexporteure der Welt, hat den Aussies gar Vergeltung angedroht: in Form von Plain Packaging für australischen Wein.