Trotz der An­kün­di­gung des neuen grie­chi­schen Finanzministers Yanis Varoufakis, den har­ten Spar­kurs be­en­den zu wol­len, ist eine Mehr­heit von 62 Pro­zent der Deut­schen für den Ver­bleib Grie­chen­lands in der Eu­rozo­ne. Dies ergab eine Em­nid-Um­fra­ge im Auftrag der Bild am Sonntag. Da­nach sind nur 26 Prozent der Bürger dafür, dass die Grie­chen künf­tig wie­der mit der Drach­me zah­len sol­len.

Gleich­zei­tig sind 68 Pro­zent der Bun­des­bür­ger da­ge­gen, Grie­chen­land einen Teil sei­ner Schul­den zu er­las­sen. 21 Pro­zent be­für­wor­ten hin­ge­gen einen Schul­den­schnitt. Nur acht Pro­zent der Deut­schen wol­len wegen des Re­gie­rungs­wech­sels in Athen kei­nen Ur­laub mehr in Grie­chen­land ma­chen. Für 80 Pro­zent hat die neue Re­gie­rung kei­ner­lei Einfluss auf die Ur­laubs­pla­nung.

Zum Ende der Woche hatte Ministerpräsident Alexis Tsipras eine konfrontative Linie im Gespräch mit den anderen EU-Ländern eingeschlagen. EU-Parlamentspräsident Martin Schulz warnte Griechenland vor übermäßiger Kritik an Deutschland. Er habe Tsipras "nachdrücklich ans Herz gelegt, verbal abzurüsten", sagte Schulz der Welt am Sonntag und riet ihm zudem, seine Angriffe auf Bundeskanzlerin Angela Merkel zu beenden.

"Es mag bei manchen vielleicht gut ankommen, auf die Deutschen einzuprügeln, aber es ist auch kurzsichtig und bringt uns nicht weiter." Griechenland brauche die Hilfe der Bundesregierung. Wenn Tsipras aber glaube, er könne die Troika nach Hause schicken und die Europäer finanzierten ihm seine Wahlversprechen, habe er sich getäuscht.



Griechenland hatte am Freitag die Zusammenarbeit mit der Troika aus EU, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) aufgekündigt. Auch das laufende Rettungsprogramm, aus dem noch Zahlungen ausstehen, will die neue Regierung nicht mehr verlängern. Finanzminister Yanis Varoufakis trifft am Sonntag mit seinem französischen Kollegen Michel Sapin in Paris zu Beratungen zusammen.