Wieder Ärger für Flugreisende: Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat für Donnerstag und Freitag zu neuen Streiks bei Gemanwings aufgerufen. Betroffen seien alle Abflüge der Lufthansa-Tochter von deutschen Flughäfen, teilte Cockpit mit. Bemühungen seitens der Piloten, den Tarifkonflikt beizulegen, seien zuletzt gescheitert.



Von der Pilotengewerkschaft seien mehrfach Vorschläge für eine Schlichtung gemacht worden. "Aber die Lufthansa hat alle Vorschläge ausgeschlagen. Irgendwann ist der Bogen überspannt", sagte der Vize-Sprecher der Pilotengewerkschaft, Markus Wahl. Es müsse endlich eine Befriedung des Tarifkonflikts geben, forderte er. Um die Folgen des Streiks abzufedern, will Germanwings einen Sonderflugplan aufstellen. Informationen hierzu würden am Mittwoch auf der Internetseite www.germanwings.com veröffentlicht, teilte der Mutterkonzern Lufthansa mit.

Seit Monaten schwelt der Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und Cockpit, eine Lösung scheint aussichtslos. Es geht um die Altersversorgung der Piloten. Das Unternehmen will die Altersgrenze anheben, ab der Piloten in den bezahlten Frühruhestand gehen können. Künftige Piloten sollen nach Plänen der Lufthansa überhaupt keine betriebliche Frührente mehr erhalten. Außerdem plant die Konzernleitung, eine neue Billig-Linie für die Langstrecke zu schaffen.

Erst am Montag waren die Flughäfen in Hamburg und Stuttgart durch Warnstreiks von Bodenpersonal nahezu lahmgelegt worden. Zehntausende Passagiere mussten umbuchen oder stundenlange Wartezeiten vor ihrem Abflug in Kauf nehmen.