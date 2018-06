Mitarbeiter der Luxemburger Tochter der Commerzbank stehen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, des NDR und des WDR im Verdacht, in großem Stil Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet zu haben. Strafverfolger und Fahnder durchsuchten unter anderem die Zentrale des Dax-Konzerns in Frankfurt. 150 Staatsanwälte, Steuerfahnder und Kriminalbeamte waren an der Razzia beteiligt.



Schwerpunkte der Durchsuchungen seien das Rheinland, Hessen und Rheinland-Pfalz gewesen. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt den Berichten zufolge in mehreren Hundert Fällen wegen Steuerhinterziehung sowie Beihilfe zur Steuerhinterziehung. In einigen Verfahren soll es auch um den Verdacht der Geldwäsche gehen.

Den Recherchen zufolge führten fragwürdige "Offshore"-Geschäfte zur Großrazzia: Banken in Luxemburg, Vermögensverwalter und Anwälte sollen mehreren Tausend Klienten aus aller Welt geholfen haben, Vermögen in Briefkastenfirmen in Übersee vor dem Fiskus zu verstecken. Grundlage des Verfahrens ist dem Bericht zufolge ein Datensatz, den die nordrhein-westfälischen Finanzbehörden vor einiger Zeit gekauft hatten.



Wie viel Geld vor dem Fiskus versteckt worden sei, sei noch unklar. Die geschätzte Summe reiche von etlichen Hundert Millionen Euro bis zu einer Milliarde Euro, schrieb die Zeitung.

Ein Commerzbank-Sprecher erklärte auf Nachfrage, die Bank habe "Interesse an einer schnellen umfassenden Aufklärung und unterstützt selbstverständlich die Behörden aktiv und in vollem Umfang". Das Ermittlungsverfahren beziehe sich auf Altfälle, die zehn Jahre und länger zurücklägen.