Die Eurozone rutscht in diesem Jahr voraussichtlich in die Deflation. Die EU-Kommission prognostiziert für 2015, dass die Verbraucherpreise im Währungsraum um 0,1 Prozent sinken werden. 2016 werde in der Eurozone der Preisauftrieb aber wieder 1,3 Prozent betragen, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Bisher hatte die Kommission für 2015 einen Preisanstieg um 0,8 Prozent erwartet. Schon für Dezember 2014 hatte das europäische Statistikamt Eurostat eine Jahresinflationsrate im Eurogebiet von minus 0,2 Prozent errechnet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für Preisstabilität eine Inflationsrate von knapp unter zwei Prozent an. Die tatsächliche Inflation im Euroraum liegt aber seit Langem darunter. Ein Grund für die aktuell niedrige Inflation sind die stark gefallenen Energiepreise. Deflation bedeutet, dass Preise für Waren und Dienstleistungen über einen längeren Zeitraum zurückgehen. Ein sinkendes Preisniveau gilt als tendenziell schädlich, weil Verbraucher dazu neigen könnten, auf weiter sinkende Preise zu warten und Ausgaben aufzuschieben.

Zugleich erhöhte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose und verwies als Begründung unter anderem auf den gesunkenen Ölpreis. Der Währungsunion traut die Behörde für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,3 statt bisher nur 1,1 Prozent zu. Im nächsten Jahr dürfte sich das Wachstum auf 1,9 (bisher 1,7) Prozent beschleunigen.

Kurswechsel in Athen bedroht Aufschwung

Der Ausblick habe sich seit der vorigen Prognose im November etwas aufgehellt, sagte Wirtschafts- und Finanzkommissar Pierre Moscovici. Als "willkommenes Doping für die EU-Wirtschaft" nannte er auch den niedrigen Euro-Kurs, das Anleihen-Ankaufprogramm der EZB und den milliardenschweren EU-Investitionsplan. Sinkende Preise könnten den Aufschwung aber dämpfen, warnte Moscovici.



Auch für Deutschland hob die EU-Kommission ihre Konjunkturprognose an: Das hiesige BIP dürfte demnach in diesem Jahr um 1,5 Prozent zulegen und im nächsten Jahr um 2,0 Prozent. Bisher hatte die Brüsseler Behörde nur ein Plus von 1,1 und 1,8 Prozent veranschlagt. Für Griechenland hingegen zeigte sich die Kommission etwas weniger optimistisch. Das BIP werde hier um 2,5 und 3,6 Prozent steigen. Bisher hatte die Kommission ein Plus von 2,9 und 3,7 Prozent erwartet.

Die Unsicherheit über den Kurs der neuen griechischen Regierung bedrohe den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes im ersten Quartal 2015, hieß es. Die Kommission betonte, die Prognosen seien auf Basis der Annahme erstellt worden, dass Griechenland die Auflagen aus dem aktuellen Hilfsprogramm erfülle. Die neue Regierung unter der Syriza-Partei hat allerdings die Vereinbarungen mit den internationalen Geldgebern aufgekündigt.