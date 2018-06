Die Gespräche der Euro-Finanzminister mit griechischen Regierungsvertretern sind ein weiteres Mal gescheitert. Nach vierstündigen Verhandlungen über die Schuldenprobleme des Landes wurden die Gespräche in Brüssel erfolglos beendet. Zuvor hatten griechische Regierungsvertreter mitgeteilt, sie hätten einen Entwurf der Eurogruppe abgelehnt.

Das von Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem vorgelegte Papier sei "ein radikaler Rückzieher" von der Position, die in der vergangenen Woche vor der Aufnahme von Gesprächen der Experten beider Seiten vereinbart worden sei, hieß es in Athen. Aus Verhandlungskreisen in Brüssel verlautete, es habe "einen guten Vorschlag" der EU-Kommission zum Start der Verhandlungen gegeben. "Fünf Minuten vor der Sitzung" habe Dijsselbloem dann seinen Vorschlag vorgelegt, der für Griechenland "unannehmbar" sei und laut griechischen Medien als "absurd" bezeichnet wurde. "Unter diesen Umständen wird es heute keine Einigung geben", wurde ein Regierungsvertreter zitiert.



Nach dem Dijsselbloem-Entwurf sollte Griechenland seine Absicht erklären, "als Zwischenschritt eine sechsmonatige, technische Verlängerung" des derzeitigen Hilfsprogramms zu beantragen. Dies solle die Zeit überbrücken, bis beide Seiten "eine Nachfolgevereinbarung" ausgearbeitet hätten. Nach dem Vorschlag sollte die Regierung in Athen sich verpflichten, "längst überfällige Reformen umzusetzen, um Korruption und Steuerflucht zu bekämpfen" und erklären, dass es die finanziellen Verpflichtungen gegenüber seinen Geldgebern erfüllen werde.

Dijsselbloem verlangt Vorschlag bis Freitag

Dijsselbloem verlangt von Griechenland noch in dieser Woche ein eindeutiges Entgegenkommen im Schuldenstreit. Das Land müsse bis spätestens zu einem außerordentlichen Treffen der Euro-Finanzminister am Freitag einen Antrag auf Verlängerung seines Hilfsprogramms stellen, sagte Dijsselbloem. Er verwies dabei auf parlamentarische Fristen. In einigen Euroländern müssten die Parlamente einer Verlängerung des eigentlich Ende des Monats auslaufenden Hilfsprogramms für Athen zustimmen.

Der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis lehnte das Ultimatum der Eurogruppe sowie eine Verlängerung des Hilfsprogramms für sein Land am Montagabend ab. "Wir wollen einen neuen Vertrag", sagte Varoufakis nach der gescheiterten Verhandlungsrunde. Das alte Programm sei die Ursache und nicht die Lösung für die Probleme Griechenlands. "Es ist ein Programm, das nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann", sagte er.

Varoufakis sagte, er gehe davon aus, dass es darüber in den kommenden 48 Stunden weitere Verhandlungen auf europäischer Ebene geben könne. Was er genau damit meint, sagte er nicht. Sein Land sei weiterhin bereit, alles zu tun, um eine Einigung zu erreichen.



Die neue griechische Regierung will eine Lockerung der bisherigen Spar- und Reformauflagen erreichen, die mit den internationalen Gläubigern vereinbart worden waren. So will sie 30 Prozent der bisherigen Spar- und Reformauflagen nicht umsetzen und durch "maßgeschneiderte" Schritte ersetzen. In den vergangenen Tagen hatten Experten der Gläubiger von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und des Internationalen Währungsfonds (IWF) versucht, sich einen Überblick über die griechische Finanzlage zu verschaffen und mögliche Kompromisslinien auszuloten.

Die Finanzminister müssen sich nun erneut zu Verhandlungen treffen. Schon einmal war es in Brüssel zum Eklat gekommen: Nach stundenlangen Verhandlungen hatte Varoufakis am vergangenen Mittwoch eine bereits ausverhandelte Erklärung in letzter Sekunde abgelehnt. Am Freitag und Samstag folgten neue Gespräche, um die unterschiedlichen Positionen auszuloten. Nach Kommissionsangaben ging es bei diesen Expertengesprächen vor allem darum, Gemeinsamkeiten zu identifizieren. "Es war ein Meinungsaustausch, keine Verhandlung", hieß es. An den Gesprächen waren Vertreter der griechischen Regierung und der Geldgeber von EU, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Zentralbank (EZB) beteiligt.



Schon vor dem heutigen Treffen hatte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Hoffnung auf eine rasche Lösung gedämpft. Er sei "sehr skeptisch", ob es in Brüssel eine Einigung geben werde, hatte er im Deutschlandfunk gesagt. "Mir tun die Griechen leid. Sie haben eine Regierung gewählt, die sich im Augenblick ziemlich verantwortungslos verhält." Um weitere Hilfen von den Euroländern zu erhalten, müsse das Land einen Weg aufzeigen, wie es in Zukunft Geld erwirtschaften wolle, um die eigenen Ansprüche bezahlen zu können.



Am 28. Februar läuft das bisherige Rettungsprogramm für Griechenland aus. Sollte es bis dahin keine Einigung mit den europäischen Gläubigern des hoch verschuldeten Landes geben, könnten Banken womöglich ohne erschwingliche Finanzierung dastehen. In letzter Konsequenz droht das Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro.



Die internationalen Kreditgeber bewahren Griechenland seit 2010 mit gigantischen Milliardenbeträgen vor dem Bankrott. Dafür verlangen sie weitgehende Sparanstrengungen und Privatisierungen. Die griechische Wirtschaft ist seither um ein Viertel geschrumpft, die Arbeitslosigkeit in die Höhe geschnellt, Bürger holen ihre Ersparnisse von den Banken.



Tsipras hatte den Bürgern versprochen, den bisherigen Sparkurs zu lockern, gekündigte Beamten wieder einzustellen und Renten und Mindestlöhne wieder zu erhöhen. Dies jedoch lehnen die Kreditgeber ab.