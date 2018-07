Eine Revolution und nicht weniger verlangt Yanis Varoufakis von der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB soll die Last der hochverschuldeten Euro-Länder reduzieren und deren Staatsschulden teilweise übernehmen, schlägt der griechische Finanzminister in seinem Buch vor, das dieser Tage auf Deutsch erscheint. Ein Vorschlag im Sinne der deutschen Linken.

Es wäre aber gleichzeitig ein Tabubruch. Die Notenbank würde in die direkte Staatsfinanzierung einsteigen – was die europäischen Verträge strikt verbieten. Für den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble, selbst Jurist, komplett undenkbar, unverständlich, unerhört.

Die Diskussion um den jüngsten Varoufakis-Vorschlag und die heutige EZB-Ratssitzung, in der auch neue Finanzhilfen für griechische Banken diskutiert werden, zerren einmal mehr die EZB ins Rampenlicht – auch wenn ihr diese öffentliche Präsenz kaum recht ist. Sie spielt in der aktuellen Debatte über die Zukunft Griechenlands eine entscheidende Rolle:



1. Sie sorgt für Liquidität

Wie schwierig die Position der EZB ist, zeigt ihr Umgang mit den griechischen Banken: Seit dem 11. Februar akzeptiert sie griechische Staatsanleihen nicht mehr als Sicherheit, um im Gegenzug Zentralbankgeld zu bekommen. Damit das griechische Bankensystem aber nicht kollabiert, darf die griechische Notenbank die Institute weiter mit Geld versorgen und sie so am Leben halten. Letztere bekommen so nur noch Geld über die sogenannten ELA-Notfallkredite (Emergency Liquidity Assistance). Sie haben inzwischen ein Volumen von 65 Milliarden Euro, sind aber immer noch weit von den Hochzeiten der Krise entfernt.

Am Mittwoch entscheidet der EZB-Rat, in welcher Form diese ELA-Hilfen weiterlaufen und ob das Volumen gar noch erhöht wird. Inwieweit die griechischen Banken zusätzliche Hilfen benötigen, ist bislang nicht wirklich klar. Schließlich will die EZB die Märkte und vor allem die Bankkunden nicht verunsichern. Die griechische Notenbank kann zwar über die Notkredite autonom entschieden. Aber der EZB-Rat kann mit einer Zweidrittelmehrheit Widerspruch einlegen. Alle zwei Wochen wird über die ELA-Kredite neu verhandelt.

Bislang setzt die EZB die Nothilfen noch nicht als Druckmittel gegenüber Griechenland ein. Im Jahr 2013 war das anders: Die EZB stellte damals dem Programmland Zypern in zwei unscheinbaren Zeilen die Bedingung: Neue ELA-Nothilfen gibt's nur im Gegenzug zu Reformen. Unklar ist, was passiert, wenn Griechenland ganz offiziell kein Programmland mehr ist. Das bestehende läuft Ende Februar aus und bislang gibt es keine Einigung darüber, was danach passiert.

Die EZB könnte das in eine Zwangslage versetzen: Kappt sie Anfang März die Notversorgung, um nicht in den Verdacht zu kommen, ein insolventes Land zu finanzieren? Was tun, wenn die Griechen noch nervöser werden? Schon jetzt werden täglich etwa 200 bis 300 Millionen Euro von den Bankkonten abgezogen. "Die EZB bringt das in eine extrem schwierige Lage", sagt Guntram Wolff, Chef des Brüsseler Thinktanks Bruegel. "Die Frage, ob die Liquidität der griechischen Banken gewährleistet sein soll, muss die Politik beantworten, nicht die EZB." Schließlich ist die EZB offiziell "nur" für die Geldpolitik in der Eurozone, nicht aber für Fiskalpolitik in den Mitgliedsländern verantwortlich.



Werden die ELA-Hilfen gekappt, dann müsste die Tsipras-Regierung Kapitalverkehrskontrollen einführen, um die Panik vor den Bankschaltern zu kontrollieren. Dann würde geregelt, wie viel Geld Kunden maximal in einem bestimmten Zeitraum abheben dürfen und es würden Obergrenzen für Überweisungen festgelegt. "Kapitalverkehrskontrollen einzuführen und weitere Nothilfen durch die EZB zu gewähren, käme der Eurozone viel günstiger als ein Ausstieg Griechenlands aus dem Euro", sagt der zyprische Ökonom Marios Zachariadis.