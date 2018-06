Wenn an einem langen Tag in langen Konferenzen lange Reden gehalten werden, überhört man manchmal entscheidende Sätze. Das ging ganz offensichtlich am Dienstag vielen so, die lauschten, als Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gleich zweimal über den Freihandel, über die geplanten Abkommen TTIP und Ceta redete. Erst bei der Wirtschaft und dann bei der SPD.



Gabriel gehe mit Reformvorschlägen auf die Gegner zu, lauteten danach viele Kommentare. Dabei hat er sich faktisch, durch einen Nebensatz von deren wichtigster Forderung distanziert – und zwar in einem entscheidenden Punkt: Bei den Schiedsgerichten und den besonderen Klagerechten, die die Verträge künftig nach Willen der EU-Kommission ausländischen Investoren einräumen sollen.

"Besondere Schiedsverfahren" für Investoren seien "sinnvoll", findet Sigmar Gabriel nun auch und bezog das bei der Freihandelskonferenz der SPD ausdrücklich auch auf TTIP. Denn er setzt hinzu: "Wollen wir Mittelständler auf die Gerichtsbarkeit eines amerikanischen Bundesstaates verweisen?"

Das klingt deutlich anders als die Haltung, die das Wirtschaftsministerium bisher bei diesem Thema hatte. Bisher galt dort die Linie: Wir brauchen zwischen entwickelten Rechtsstaaten keinen speziellen Investitionsschutz. Unternehmen, die sich diskriminiert fühlen, können vor die jeweiligen nationalen Gerichte ziehen.

Woher also der Sinneswandel? Er könnte rein taktisch begründet sein. So wie es sich derzeit beim Kanada-Abkommen Ceta immer stärker abzeichnet, so könnte es auch bei TTIP gehen: Deutschland kann sich mit seiner Linie in Brüssel einfach nicht durchsetzen. Also wird es am Ende auch einem Handelsvertrag zustimmen, der Schiedsgerichte erlaubt und ausländischen Unternehmen spezielle Rechte garantiert.

Reform der Schiedsgerichte geplant

Freihandelsabkommen TTIP ausführliche Infobox Die Wirtschafts-Nato Schon seit den neunziger Jahren wird über ein transatlantisches Freihandelsabkommen diskutiert. Es hatte schon viele Namen: Die Süddeutsche Zeitung nannte es Wirtschafts-Nato; die offiziellen Bezeichnungen sind Transatlantic Free Trade Agreement (TAFTA) oder – derzeit am gebräuchlichsten – Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Konkrete Verhandlungen über den Vertrag gibt es seit 2013. Geplant ist eine Freihandelszone zwischen den USA und der Europäischen Union, der sich aber auch Kanada, Mexiko und weitere europäische Staaten anschließen könnten. Als Vorbild des geplanten Abkommens gilt das Multilaterale Investitionsabkommen MAI, das schon in den Neunzigern die Rechte von Investoren im Ausland stärken sollte. Es wurde damals von globalisierungskritischen Gruppen stark kritisiert. Wegen ihres Widerstands wurde das MAI nie beschlossen. Pro: Wohlstand durch Handel Die Befürworter des TTIP-Abkommens erhoffen sich vom freien Handel Wohlstandsgewinne. Dahinter steckt das zentrale Argument aller Wirtschaftsliberalen: Wenn Zoll- und andere Handelsschranken fallen, konzentriert sich jedes Land auf das Geschäft, das es am besten beherrscht. Weil jeder tut, was er am besten kann, können mehr Dinge günstiger und möglicherweise auch in besserer Qualität produziert werden als zuvor. Innovationen werden gefördert, weil sie sich auf größeren Märkten schneller rentieren. Am Ende profitieren alle: Die Verbraucher bekommen mehr Auswahl zu günstigeren Preisen. Die Unternehmen verkaufen mehr. Die Wirtschaft wächst, neue Arbeitsplätze entstehen. Modellrechnungen des ifo-Instituts zum Beispiel kommen zu dem Ergebnis, dass mit dem TTIP das reale Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland langfristig um etwa fünf Prozent höher sein könnte als derzeit, und dass im Land zwischen 45.000 und 180.000 neue Jobs entstehen können. Contra: Vertrag für Konzerne Jede Handelsöffnung produziert Verlierer, die mit der neuen Konkurrenz aus dem Ausland nicht mithalten können. In Kolumbien beispielsweise gingen im vergangenen Jahr die Bauern gegen das frisch abgeschlossene Freihandelsabkommen mit den USA auf die Straße, weil sie ihre wirtschaftliche Existenz bedroht sahen. Selbst wenn per Saldo neue Jobs geschaffen werden: Vermutlich wird es auch in Europa Branchen geben, die durch die Liberalisierung in Schwierigkeiten geraten. Die Kritik am TTIP geht aber noch viel weiter: Bis vor Kurzem hielt die EU-Kommission ihre Verhandlungsposition geheim, und es ist umstritten, ob die nationalen Parlamente der Mitgliedsstaaten dem Abkommen am Ende zustimmen müssen. Wie demokratisch kann ein solches Verfahren sein? Zudem räumt das Abkommen Konzernen, die im Ausland investieren, weitreichende Sonderrechte ein. Sehen sie ihre Geschäftsinteressen beeinträchtigt, können sie vor Schiedsgerichten klagen, die ihre Entscheidungen nicht öffentlich fällen und keiner demokratischen Kontrolle unterworfen sind. Dahinter steckt ein riesiges Geschäft.

Gabriel nennt aber auch ein Argument: Schiedsgerichte der Zukunft könnten ganz anders funktionieren und viel besser. Würden sie so reformiert, wie Sozialdemokraten das jetzt für Ceta ausgearbeitet haben, könnte das einen neuen "Goldstandard" setzen. Tatsächlich haben sechs sozialdemokratische Handelsminister und Staatssekretäre gemeinsam mit SPD-Europapolitiker Bernd Lange in der vergangenen Woche ihre Ideen für die Reform der Schiedsgerichte aufgeschrieben.



Und ihre Parteichefs haben das Papier dann am Wochenende noch einmal abgesegnet. Da steht beispielsweise, dass die Gerichte öffentlich tagen und "soweit möglich" nur noch qualifizierte Berufsrichter und Wissenschaftler als Richter fungieren sollen. Es soll eine Revisionsinstanz geben, nationale Gesetze sollen nicht mehr angefochten werden können. Zudem werden die Gründe, wegen derer Investoren Staaten verklagen dürfen, massiv reduziert werden. Durch diese Reformen, so die Idee, entsteht der Prototyp eines modernen Schiedsgerichtssystems. Und das soll dann quasi zur Blaupause für alle künftigen Freihandelsverträge werden. Für den mit China beispielsweise.

Manche Sozialdemokraten träumen sogar schon davon, dass so das private Schiedssystem quasi zu einem öffentlich-rechtlichen werden kann. Klingt interessant. Und es zeigt, dass die SPD sich inzwischen tatsächlich kreativ mit dem Thema auseinandersetzt. Fraglich ist allerdings, ob das eine Wirkung haben wird. Weder die EU-Kommission noch die Kanadier oder die Amerikaner haben bisher Zustimmung signalisiert. Und bekanntermaßen sind zumindest die Amerikaner keine Freunde neuer internationaler Institutionen. Doch ohne sie geht zumindest bei TTIP nichts.

Und leider bleibt die wichtigste Frage unbeantwortet: Ist es wirklich nötig, dass so viele Leute auf einmal so viel Energie auf die Reform eines Systems verwenden, das sie bis vor Kurzem beim Umgang mit Kanada oder den USA eigentlich überflüssig fanden? Ein klares Nein könnte so viel einfacher sein.