Rund 145.000 Dollar – so viel Vermögen besitzt der durchschnittliche US-amerikanische Haushalt; das ist der Spitzenplatz im internationalen Vergleich der Industrieländer. Die zweitplatzierten Schweizer weisen dagegen rund 20.000 Dollar Vermögen weniger auf, wie unsere Grafik zeigt, die das Portal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat. Sie basiert auf Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). In die Berechnung der Haushaltsvermögen flossen unter anderem Bargeld-Guthaben, Aktienvermögen und Ansprüche aus Renten- und Lebensversicherungen. Immobilienbesitz berücksichtigte die Erhebung nicht.

Die deutschen Haushalte liegen mit einem Vermögen von 53.000 Dollar im Mittelfeld der Auflistung. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass die Deutschen traditionell nur wenige Aktien und Wertpapiere halten. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist das dagegen über sämtliche Einkommensgruppen hinweg üblich.



Wie in vielen anderen Ländern auch, ist es den Deutschen gelungen, ihr Vermögen im Vergleich zu 2008 zu steigern – trotz Finanz- und Eurokrise, die in diesem Jahr ausbrach. Der Wert stieg um rund 13.000 Dollar. Die Italiener hielten ihr Vermögen konstant, die Spanier konnten es sogar noch ein bisschen steigern. Die nahezu einzige Ausnahme von dieser Entwicklung: die griechischen Haushalte, deren Land am stärksten von der Eurokrise getroffen worden ist. Ihr Nettovermögen sank von 27.000 auf rund 16.000 Dollar. Noch weniger als die Griechen besitzen die Polen – die ihr Vermögen aber steigern konnten, von circa 7.500 auf rund 11.500 Dollar.