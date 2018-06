AfD-Parteichef Bernd Lucke hat Griechenlands Ministerpräsidenten Alexis Tsipras für seinen Kurs gegen die EU gelobt. An dem von der neuen Athener Regierung angestrebten Schuldenschnitt führe "kein Weg vorbei", sagte Lucke auf dem AfD-Parteitag.



"Ich bin sehr dankbar, dass er mal aufgestanden ist und diesen Leuten in der EU gezeigt hat, dass es so einfach nicht geht," sagte Lucke. Die europäischen Finanzhilfen an Griechenland seien ohnehin "zum größten Teil verloren".



Lucke forderte aber, den Schuldenschnitt mit dem Austritt Griechenlands aus der Währungsunion zu verbinden. Wenn Tsipras für seine Politik auf weitere europäische Hilfe hoffe, müsse Deutschland ihm klarmachen, "dass es so wiederum auch nicht geht".

Griechenland engagiert Investmentbank

Die neue griechische Regierung engagierte die französische Investmentbank Lazard, um einen zweiten Schuldenschnitt vorzubereiten. Das teilte das Büro des griechischen Finanzministers Yanis Varoufakis mit. Es ist die gleiche Bank, die Griechenland beim ersten Schuldenschnitt für private Gläubiger 2012 beraten hatte. Damals wurden Griechenlands Schulden um mehr als 100 Milliarden Euro reduziert.

Die meisten Schulden – etwa 200 Milliarden Euro – hat Griechenland inzwischen bei anderen Staaten und Institutionen der Eurozone. Ein Schuldenschnitt bedeutet, dass die Schuldner auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten müssen.



Die EU-Kommission lehnt das jedoch bisher ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble hatten am Wochenende erneut deutlich gemacht, dass ein zweiter Schuldenerlass für Athen nicht anstehe.

Suche nach Verbündeten

Finanzminister Varoufakis sucht derzeit in der EU nach Verbündeten für einen Schuldenschnitt und für eine Lockerung des strengen Sparkurses von Griechenland. Derzeit ist er in Paris, dort trifft er seinen französischen Kollegen Michel Sapin sowie Wirtschaftsminister Emmanuel Macron. Frankreich ist ohnehin skeptisch gegenüber dem strikten Sparkurs Merkels, könnte also für die Argumente von Varoufakis offen sein.

In einem Interview mit der Wochenzeitung To Vima sagte Varoufakis, die Gläubiger-Troika aus EU, EZB und IWF sei nicht dazu ermächtigt, über "Inhalt und Logik" des Hilfsprogramms zu diskutieren. Er wolle nicht, dass die Troika "ihre Zeit verliert".

Am Montag will Varoufakis den britischen Finanzminister George Osborne treffen, Dienstag seinen italienischen Kollegen Pier Carlo Padoan. Tsipras will ebenfalls nach Italien sowie nach Zypern und Frankreich reisen. Ein Besuch in Berlin ist derzeit nicht geplant.

Griechenland erhält seit 2010 Kredite in Höhe von 240 Milliarden Euro, um einen Staatsbankrott zu verhindern. Im Gegenzug musste das Land Sparmaßnahmen und Reformen umsetzen, deren Fortschritte von der Troika überwacht werden. Das Hilfsprogramm läuft Ende Februar aus. Danach muss entschieden werden, wie es in der griechischen Finanzkrise weitergehen soll.