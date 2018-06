Griechenland hat einen weiteren Vorschlag gemacht, wie die Schulden des Landes verringert werden könnten. Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung will die Regierung in Athen internationale Kredite zur Sicherung des Bankensystems in Beteiligungen des griechischen Staates an Banken umtauschen. Die Forderungen des Rettungsfonds EFSF aus der Bankenrettung betragen demnach 30 Milliarden Euro. Hinzu kämen 10,9 Milliarden Euro für weitere Rekapitalisierungen. Auch diese Mittel wolle die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras in das Tauschgeschäft einbeziehen, hieß es.

Im Gegenzug solle der EFSF Anteile an den griechischen Banken erhalten. Diese sind nach Schätzungen aus Berliner Regierungskreisen allerdings nur acht Milliarden Euro wert, berichtete die FAZ. "41 gegen 8 Milliarden Euro, das wäre kein gutes Geschäft", zitierte das Blatt Regierungskreise.

Die neue griechische Regierung aus Linken und Rechtspopulisten bemüht sich, die staatliche Schuldenlast und die Sparauflagen zu reduzieren. Tsipras hatte nach seiner Wahl einen Schuldenerlass gefordert, ist aber von diesem Begriff inzwischen abgerückt. Er wirbt aber bei seinen europäischen Kollegen für eine Umschuldung. So sollen an die Konjunktur gekoppelte Anleihen helfen, die Schuldenlast erträglicher zu machen. Griechenland müsste dann Kredite nicht bedienen, wenn zum Beispiel die Wirtschaft nicht wächst. Auch diese neuen Vorschläge werden skeptisch gesehen.

Juncker signalisiert Entgegenkommen

Ministerpräsident Tsipras traf am Vormittag zu einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen. Juncker hatte zuvor signalisiert, die Europäische Union könne Griechenland bei der Rückzahlung der Staatsschulden entgegenkommen. Brüssel werde seine Politik in einigen Punkten anpassen, aber "nicht alles ändern", hatte er gesagt.



Nach dem Termin mit Juncker stand ein Treffen mit Europaratspräsident Donald Tusk auf Tsipras' Brüsseler Programm. Anschließend wollte er nach Paris weiterreisen. Finanzminister Yanis Varoufakis traf in Frankfurt EZB-Präsident Mario Draghi. "Wir hatten ein fruchtbares Gespräch", sagte Varoufakis im Anschluss. Er habe Draghi die Botschaft übermittelt, dass es nicht so weitergehen könne wie bisher. Das bisherige Sparprogramm für Griechenland habe eine deflationäre Krise angeheizt.



Die Troika aus Vertretern der Europäischen Zentralbank (EZB), des Internationalen Währungsfonds und der EU-Kommission überwacht die Umsetzung der Spar- und Reformpolitik, die Griechenland im Gegenzug für die Rettung vor dem Staatsbankrott versprach. Tsipras lehnt die Zusammenarbeit mit der Troika ab.