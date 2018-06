Der Konflikt zwischen der neugewählten griechischen Regierung und den übrigen Mitgliedstaaten des Euroraums könnte am Ende die gesamte Währungsunion in einem Trümmerhaufen verwandeln. Deshalb gilt es, rasch zu erkunden, wie eine Weichenstellung in Richtung eines tragfähigen Kompromisses aussehen könnte.

Ausgangspunkt des Streits ist die Forderung der griechischen Regierung, die harten Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben zu lockern, zugleich die Schulden nicht mehr vereinbarungsgemäß zu bedienen. Mit anderen Worten, sie will weniger sparen und fordert einen Schuldenschnitt. Genau dies wird bislang von den übrigen Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, rundweg abgelehnt.

Derzeit werden in der Öffentlichkeit – insbesondere unter Ökonomen – die verschiedensten Modelle für einen Schuldenschnitt diskutiert, um der griechischen Regierung zumindest etwas entgegenzukommen. Doch dieses Vorgehen kommt dem Versuch gleich, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. Griechenland sollte vielmehr wirtschaftlich in die Lage versetzen werden, seine Schulden zu bedienen und im Laufe der Zeit sogar abzubauen.

Und hier kommt der harte Sparkurs der vergangenen Jahre ins Spiel: Sparen und Schulden reduzieren wird von der überwiegenden Mehrheit der Mitgliedstaaten als unverzichtbarer Bestandteil einer Sanierungsstrategie für den Euroraum angesehen. Deshalb gibt es auf europäischer wie auf nationaler Ebene zahlreiche Regeln und Beschränkungen zur Aufnahme von Schulden. Doch trotz all dieser Regelungen, wie Fiskalpakt und Schuldenbremse, sind die Schulden im Euroraum letztlich weiter gestiegen.



Gustav A. Horn ist wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung. Er lehrt an der Universität Duisburg-Essen.

Um eine Erkenntnis kommt man deshalb nicht mehr herum: Das Vorhaben, durch hartes Sparen die Schulden zu reduzieren, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denn es beruht auf zwei gravierenden Denkfehlern, die in den vergangenen Jahren immer offenkundiger zu Tage traten. Auf den ersten Blick erscheint die Strategie durchaus plausibel: Wer spart, hat weniger Schulden. Das kann jeder Privathaushalt unmittelbar nachvollziehen. Deshalb wurde ja auch die schwäbische Hausfrau zur Ikone der Sparpolitik erwählt.

Was für die schwäbische Hausfrau richtig ist, ist aber noch lange nicht gut für eine gesamte Volkswirtschaft. Zwischen dem Handeln Einzelner und einem gleichartigen Handeln aller gibt es einen großen Unterschied. Das lässt sich leicht erklären. Wenn nur ein Haushalt zu sparen beginnt und der Rest sich gleich verhält, dann gibt dieser Haushalt weniger aus, seine Einnahmen, zumeist wohl in Gestalt von Lohnzahlungen, bleiben gleich. Denn die bislang erwerbstätigen Haushaltsmitglieder bleiben bei ihren Unternehmen unverändert beschäftigt und auch ihre Löhne bleiben von den Sparbemühungen ihres eigenen Haushalts unberührt. Unter diesen Umständen spart der Haushalt und baut damit möglicherweise zuvor angehäufte Schulden ab.

Was aber passiert, wenn alle Haushalte zugleich sparen? Die Ausgaben der Haushalte und des Staates sind die Einnahmen der Unternehmen. Wenn die Unternehmen aber weniger einnehmen, weil alle anderen weniger ausgeben, müssen auch sie sparen. Das können sie kurzfristig nur, indem sie ihre Lieferanten unter Preisdruck setzen, sodass auch diese sparen müssen, oder von ihren Beschäftigten verlangen, sich mit niedrigeren Löhnen zufriedenzugeben oder diese gar entlassen.