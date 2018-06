Die nächtliche Empörung ist deutlich zu spüren. "Darf ich vielleicht vorschlagen, dass Sie es unterlassen, dubiose Behauptungen auf Basis von noch dubioseren Quellen zu stellen? Das ziemt sich eher nicht", twittert der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis – nachts um halb drei.



Ein Journalist hatte in seinem Blog eine der zahlreichen Versionen der Abschlusserklärung veröffentlicht, welche die Griechen am Ende doch nicht mittragen wollten.

Vor wenigen Stunden erst ist die Krisensitzung der Eurofinanzminister ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Jetzt geht es um die Deutungshoheit: Wer hat sie platzen lassen? In Athen versucht man – wenig überraschend – den Eindruck zu vermitteln, dass nie geplant war, ein Papier zu unterzeichnen, das die Worte "Verlängerung des aktuellen Programms" enthält. In Brüssel wird dagegen kolportiert, dass Varoufakis einer Abschlusserklärung mit eben diesem Satz schon zugestimmt habe – aber eben nicht Regierungschef Alexis Tsipras.

Es ist der Fluch der Wahlversprechen, der die griechische Regierung jetzt einholt. Tsipras hat sich während seines Wahlkampfs – und nach seiner Vereidigung zum Regierungschef – sehr weit vorgewagt. Keine Fortsetzung des Troika-Programms, das Endes des Monats ausläuft, eine weniger harte Sparpolitik und mehr Unterstützung gegen die "humanitäre Krise" in Griechenland, fordert die neue Regierung. In seiner jüngsten Regierungserklärung sagte Tsipras am vergangenen Sonntag: Das Troika-Memorandum gehöre "abgeschafft".

Für seine Forderungen erhält der Syriza-Chef in der Heimat große Unterstützung. Parallel zur Sondersitzung der Eurogruppe demonstrierten in Athen rund 20.000 Menschen für Tsipras Konfrontationskurs. Das sind zwar genau die Wähler der Syriza-Regierung, Tsipras braucht sie, ihnen verdankt er sein Amt. Doch mit Äußerungen wie "Wir sind nicht Merkels Kolonie" und "Schluss mit der Austeritätspolitik" engen sie den Verhandlungsspielraum des Regierungschefs extrem ein. Und die Kompromissbereitschaft der anderen Euroländer – allen voran Deutschland – wird auch nicht gerade größer.