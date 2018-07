In Deutschland war das Misstrauen gegen jede Griechenland-Hilfe schon immer groß, genauso wie gegen die Euro-Rettungspolitik als solche. Getrieben von der Sorge, dass wahlweise Brüsseler Bürokraten, europäische Zentralbänker oder überschuldete Krisenstaaten unkontrolliert an deutsche Steuergelder kommen könnten, riefen von Anfang an vor allem konservative und liberale Bundestagsabgeordnete: Nur mit unserer Zustimmung. Mit Erfolg – vor allem auf Betreiben Deutschlands wurde in die Rettungsmechanismen der Eurozone ein Parlamentsvorbehalt hineingeschrieben. Jedes neue Hilfsprogramm braucht die Zustimmung des Bundestags.

So auch bei der nun anstehenden Entscheidung, bei der es allerdings nicht um ein neues Hilfspaket geht, sondern nur um die Verlängerung eines bereits laufenden Programms. Auf den Tag genau vor drei Jahren hatte das deutsche Parlament dieses Rettungspaket zum ersten Mal gebilligt. Nun soll das 2012 vereinbarte Programm um weitere vier Monate verlängert werden: Dabei geht es vor allem um die Auszahlung der letzten Rate der Kredithilfen von 1,8 Milliarden Euro aus dem Euro-Rettungsfonds EFSF.



Zustimmen müssen dieser Verlängerung alle 19 Mitgliedsländer der Eurozone ohne Ausnahme. In einigen wenigen Ländern dürfen das Regierungen allein, in manchen müssen sie ihr Parlament informieren, in anderen, darunter in Deutschland, brauchen sie die Zustimmung der Abgeordneten.



Allerdings sei auch in den meisten Ländern mit Parlamentsvorbehalt nur dann eine Abstimmung erforderlich, wenn tatsächlich über etwas substantiell Neues entschieden werde, hieß es aus dem Europäischen Rat. Das ist bei der Verlängerung eines bereits gebilligten Programms nicht unbedingt der Fall. Auch viele Regierungen müssen deswegen nun erst mal prüfen, ob die Zustimmung des Parlaments erforderlich ist. Bei der eigentlichen Bewilligung der Hilfen 2012 hatten auch Länder wie Frankreich und Italien ihre Parlamente befragt.



Sicher ist, dass jetzt die Zeit drängt: Das bisherige Hilfsprogramm für Griechenland läuft an diesem Samstag aus. Ohne weitere Unterstützung droht dem Land in den kommenden Monaten die Staatspleite. Auch das Ende der Mitgliedschaft in der Eurozone ist als Szenario noch nicht vom Tisch. Deshalb drängt die Ratifizierung durch die anderen 18 Länder. In Deutschland, Estland, den Niederlanden, der Slowakei, Slowenien und Malta wird es eine Parlamentsbeteiligung geben.



Deutschlands Zustimmung ist sicher

Der Deutsche Bundestag stimmt an diesem Freitag ab. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat bereits die Verlängerung des griechischen Hilfsprogramms beantragt. Zwar wollen 22 Abgeordnete der Union mit Nein stimmen, trotzdem wird die Verlängerung breite Zustimmung finden, wie Probeabstimmungen in den Fraktionen am Donnerstag ergaben. Das liegt zum einen daran, dass die große Koalition im Bundestag eine Mehrheit von fast 80 Prozent hat. Darüber hinaus haben aber auch die Grünen Zustimmung signalisiert. Und selbst die Linke, die bisher alle Rettungsprogramme abgelehnt hatte, wird wohl nicht mehr geschlossen dagegen stimmen.



Obwohl die Bedenken vor allem in der Unionsfraktion groß sind, überzeugt viele Abgeordnete offenbar das Argument, dass es sich ja nur um die Verlängerung eines laufenden Programms handelt. Das Geld ist ohnehin schon zugesagt. Selbst CSU-Chef Horst Seehofer sprach sich für eine Verlängerung aus. Die Regierung in Athen habe die Grundlage dafür geliefert, sagte Seehofer nach einer Sitzung der CSU-Abgeordneten am Mittwoch. "Man kann den Weg beginnen."

In Estland wird voraussichtlich der Parlamentsausschuss für EU-Angelegenheiten über die Angelegenheit zu entscheiden haben. Das Land war – wie das Baltikum als Ganzes – von der Eurokrise besonders hart betroffen. Die Regierung hatte deshalb zu drastischen Maßnahmen gegriffen: Im öffentlichen Dienst wurden Gehälter gekürzt und Personal entlassen. Inzwischen geht es dem Land wieder besser, auch wenn die Arbeitslosigkeit höher ist als vor der Krise und auch die Wirtschaftsleistung noch nicht an den alten Wert heranreicht. Deshalb ist das Verständnis dafür, dass Griechenland nun erneut mehr Zeit für seine Reformen bekommen soll, hier eher begrenzt.