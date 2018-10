Vor Beginn der Brüsseler Verhandlungen zum griechischen Schuldenstreit dringen unterschiedliche Signale an die Öffentlichkeit. Minister mehrerer EU-Länder forderten vor den Gesprächen ein klares Bekenntnis aus Athen zu früheren Reformzusagen an die Gläubiger. Auf Arbeitsebene stellten sich zuvor nach Angaben aus Teilnehmerkreisen alle anderen Regierungen hinter die harte Haltung des größten Geldgebers Deutschland.

Zuvor hatte es positive Signale gegeben, die auf eine mögliche Einigung mit Griechenland im Schuldenstreit hindeuteten. Der finnische Finanzminister Antti Rinne äußerte sich zuversichtlich. "Vergangene Nacht ist ein Funke der Hoffnung aufgeglüht, dass eine Verständigung erzielt werden kann", sagte Rinne der Zeitung Helsingin Sanomat. "Griechenland könnte das vorliegende Hilfsprogramm fortsetzen, um seine Wirtschaft zu stärken."

Am Freitagnachmittag findet eine wichtige Sitzung der Euro-Finanzminister statt. Griechenland hatte zwar am Donnerstag eine Verlängerung des Ende Februar auslaufenden Kreditprogramms beantragt. Insbesondere Finnland und Deutschland kritisierten den Antrag allerdings als unzureichend. In der Begründung hieß es, die neue Regierung in Athen ziele lediglich auf eine Brückenfinanzierung, ohne die Spar- und Reformanforderungen zu erfüllen.

"Der Rahmen ist das laufende Hilfsprogramm"

Führende griechische Politiker streben für den Fall eines Scheiterns der Gespräche mit der Eurogruppe einen EU-Sondergipfel zur Lösung des griechischen Schuldendramas an. Das Land werde umgehend einen solchen Gipfel beantragen, sagte einer der wichtigsten Parteifunktionäre und Parlamentarier der regierenden Linkspartei Syriza in Athen: "Wir werden dies sofort tun." Einen EU-Sondergipfel schloss auch der griechische Europaparlamentarier Dimitrios Papadimoulis im griechischen Fernsehen nicht aus.

Portugals Finanzministerin Maria Luís Albuquerque zeigte sich verhalten kompromissbereit, nachdem sie zuvor eine harte Haltung eingenommen hatte. Sie forderte die vom Linksbündnis Syriza geführte griechische Regierung zwar auf, Zusagen einzuhalten. Dennoch gebe es "einen Rahmen, in dem wir bereit sind, mit der griechischen Regierung zu diskutieren", sagte sie dem Handelsblatt. Zugleich stellte Albuquerque jedoch klar: "Dieser Rahmen ist das laufende Hilfsprogramm, das verlängert werden sollte."



Finanzen Wie viel Geld Griechenland noch erwarten kann Die Regierung Griechenlands hat vorläufig weitere Finanzhilfen beantragt. Ein Überblick darüber, wie viel Geld aus welchen Töpfen zur Verfügung steht, wenn es zu einer Verlängerung des aktuellen Hilfsprogramms kommen sollte EFSF: 1,8 Milliarden Euro Das Buchstabenkürzel EFSF steht für die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). Der auch Schutzschirm genannte Euro-Rettungsfonds kann Notkredite an Länder der Eurozone ausgeben, wenn deren Probleme die gesamte Währungsunion in Gefahr bringen. Die EFSF wurde Mitte 2013 durch den dauerhaften Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) ersetzt. Insgesamt umfasste das EFSF-Paket für Griechenland 145 Milliarden Euro. SMP: 1,9 Milliarden Euro Um die Refinanzierung angeschlagener Euroländer zu gewährleisten, kaufte die Europäische Zentralbank zwischen 2010 und 2012 im Rahmen des sogenannten Securities Markets Programme (SMP) für mehr als 200 Milliarden Euro Staatsanleihen auf. Gewinne, die die EZB mit den griechischen Papieren gemacht hat, werden über die Staatskassen der Partnerländer an Griechenland zurückgegeben. Für die Griechen stehen noch knapp zwei Milliarden Euro bereit. Im Rahmen eines neuen Programms könnten weitere Milliarden aus zukünftigen Gewinnen fließen. IWF: 3,5 Milliarden Euro Das aktuelle Programm des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist eng an das der Europartner geknüpft – es ermöglicht Zahlungen von bis zu 28 Milliarden Euro. Zu der aktuell ausstehenden Tranche von 3,5 Milliarden Euro könnten bis Ende des ersten Quartals 2016 sogar weitere Milliarden kommen. Bis Ende 2014 wurden erst 19,1 Milliarden Euro ausgegeben. Bankenfonds: rund 10 Milliarden Euro Für die Rekapitalisierung des griechischen Bankensektors, die über den sogenannten Finanzmarktstabilisierungsfonds Hellenic Financial Stability Fund (HFSF) läuft, hatten die Europartner zuletzt noch einmal Mittel in Höhe von 48,2 Milliarden zur Verfügung gestellt. Von diesem Betrag sind noch rund 11 Milliarden Euro übrig. Knapp zehn Milliarden Euro könnten umgewidmet werden.

Auch das frühere Eurokrisenland Portugal habe nach dem Regierungswechsel 2011 Anpassungen an seinem damaligen Programm vorgenommen. "Dieser Weg steht auch Griechenland offen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass diese Maßnahmen hart sind", sagte die Ministerin.



Nach Angaben aus griechischen Verhandlungskreisen fordert die Bundesregierung unter anderem einen Verzicht auf bereits angekündigte Arbeitsmarkt- und Sozialreformen. Berlin will nach Angaben von griechischer Seite zudem, dass bestimmte Verpflichtungen klar schriftlich festgehalten werden. In griechischen Regierungskreisen hieß es zuvor, die Geldgeber würden den Inhalt des Antragsschreibens mit entsprechenden Zusagen zu 95 Prozent mittragen.