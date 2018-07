Dieser Artikel ist die übersetzte und gekürzte Fassung eines Textes von Kostas Vaxevanis, der in der aktuellen Ausgabe des Magazins Hotdoc erschienen ist. Übersetzung und Redaktion: Zacharias Zacharakis

Die Redaktion unseres Magazins Hotdoc hat beständig auf den Fall der alten Regierung in Griechenland hingearbeitet. Wir haben dies nicht wegen ideologischer Ausrichtung oder politischer Präferenz getan. Wir haben alles daran gesetzt, das System aus Korruption und Verdorbenheit soweit möglich offenzulegen, um zu zeigen, wie es sich selbst bereichert und dabei arme und betrogene Menschen zurückgelassen hat. Da wir unsere Hände tief in diesen stinkenden Sumpf gesteckt haben und dabei auch hohe persönliche Verluste hinnehmen mussten, glauben wir zu wissen, welche Dinge sich nun in Griechenland ändern müssen.

Justiz

Bis heute präsentiert sich die Justiz in Griechenland nach außen als unabhängig und streng reglementiert. Diesen Mythos haben die korrupten politischen Kräfte befördert, weil sie von der Justiz bevorzugt wurden. Seit Jahren aber bleiben die großen Verfahren, vor allem gegen mächtige Banker des Landes, in den Schubladen der Staatsanwaltschaften auf oberster Ebene liegen. Die Staatsanwaltschaft des höchsten Gerichts in Griechenland wurde dafür und wegen anderer Verfehlungen schon öffentlich kritisiert, nur ist niemand eingeschritten, um irgendetwas auch nur ansatzweise dagegen zu unternehmen.

Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras muss zunächst diese Verstrickungen im Inneren des Justizsystems öffentlich machen und die Verantwortlichen klar benennen. Darüber hinaus muss sie alle Erkenntnisse und Belege für die großen absichtlich verschleppten Verfahren aus den Ministerien und den Behörden der Justiz übergeben und eine echte Unabhängigkeit sicherstellen.

Strafe

In einer Demokratie ist Strafe nicht als Revanche zu verstehen, sondern als Wiederherstellung des Gleichgewichts. All jene, die öffentliches Geld geklaut und das Vertrauen der Bevölkerung missbraucht haben, müssen bestraft werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit in Griechenland, da auch in der Amtszeit der letzten Regierung mehrere Gesetze geschaffen wurden, die Politikern und anderen hochrangige Regierungsbeamten einen weitreichenden Schutz vor Strafverfolgung gewährt haben. Damit ist nicht die parlamentarische Immunität gemeint, sondern eine Kryptoamnestie, die selbst griechische Gerichte für verfassungswidrig halten.

Kostas Vaxevanis Kostas Vaxevanis ist Herausgeber und Chefredakteur des griechischen Investigativ-Magazins Hotdoc, das auch im Ausland bekannt wurde durch die Veröffentlichung der sogenannten Lagarde-Liste mit mehr als 2.000 griechischen Steuersündern. Der Journalist selbst wurde daraufhin wegen Veröffentlichung sensibler Personendaten angeklagt, später aber freigesprochen.

Das Justizministerium muss diese Regelungen zurücknehmen und Ermittlern wie Staatsanwälten die notwendige Freiheit einräumen, damit sie sich nicht wie bisher fürchten müssen, solche Verfahren zu führen. Im Fall des früheren Finanzministers Evangelos Venizelos war das besonders tragisch, weil dieser die sogenannte Lagarde-Liste mit mehr als 2.000 prominenten Steuersündern aus Griechenland nicht nur unter Verschluss hielt, sondern auch nachdem er das Ministerium abgab, die Liste einfach mitnahm. Bisher musste er vor Ermittlungen keine Angst haben.

Medien

Die Massenmedien in Griechenland fungieren als eine von drei Säulen, die das System der Korruption und Verdorbenheit aufrecht halten. Die anderen beiden Säulen sind erstens die Wirtschaftselite, die macht, was sie will, und zweitens ihre politischen Erfüllungsgehilfen, die von der Wirtschaft finanziert werden und diese dafür rechtlich schützen. In diesem Dreieck der Macht werden die großen Medienhäuser nur dadurch am Leben gehalten, dass ihnen die Banken großzügige und viel zu günstige Kredite gewähren, obwohl die Sender oder Zeitungsverlage längst hoffnungslos überschuldet sind. Die großen privaten Fernsehsender lassen sich ihre Unabhängigkeit obendrein dadurch abkaufen, indem sie öffentliche Sendelizenzen kostenlos nutzen, obwohl sie dafür bezahlen müssten.

Diese Privilegien, die eine freie Berichterstattung unmöglich machen, muss die neue Regierung abschaffen. Auch muss sie Journalisten verbieten, gleichzeitig für ein Medium und im Presseamt der Regierung zu arbeiten, wie es heutzutage leider üblich ist. Es gibt zurzeit Chefredakteure von großen Sendern, die irgendwo auch einen Regierungsposten innehaben.