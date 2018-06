Die Liste Athens mit den von den Geldgebern geforderten Reformen wird allen Anzeichen nach bereits an diesem Sonntag fertiggestellt. An die EU, die Europäische Zentralbank und den Internationalen Währungsfonds soll sie aber erst am Montag geschickt werden. "Die Liste wird Montagfrüh abgeschickt", sagte Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras.

Finanzminister Yanis Varoufakis ergänzte: "Wir arbeiten daran, die Liste für die Institutionen am Sonntag zu erstellen, die Liste wird am 23. Februar fertig sein." Zuvor hatte Varoufakis gesagt, die Liste werde am Sonntag, einen Tag vor der gesetzten Frist, vorgelegt werden. Er sei sehr zuversichtlich, dass die Europartner die griechischen Vorschläge dann am Dienstag akzeptieren würden.

Varoufakis zufolge werden Griechenland und die Gläubiger die Reformliste am Montag per Telefonkonferenz besprechen. Sollten die Institutionen ihr nicht zustimmen, kommen die Finanzminister der Eurozone am Dienstag zu einem weiteren Treffen der Eurogruppe zusammen.

Nach Angaben eines Vertreters der griechischen Regierung will Varoufakis eine kurze Liste mit bestimmten Zusagen einreichen. Dabei gehe es um Bereiche wie Steuerhinterziehung, Korruption und die öffentliche Verwaltung. Konkrete Zahlen oder Ziele seien aber nicht vorgesehen.

Bis Montagabend muss die Regierung in Athen Spar- und Reformvorschläge vorlegen. Nur wenn diese aus Sicht der Geldgeber akzeptabel sind, soll das eigentlich Ende Februar auslaufende Hilfsprogramm um weitere vier Monate verlängert werden. Griechenland ist hoch verschuldet, dem Land droht die Staatspleite

Gabriel lobt die Einigung

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat die Einigung im Schuldenstreit zwischen Griechenland und den Europartnern begrüßt. "Jetzt gehen wir endlich in einen konkreten Verhandlungsprozess", sagte der SPD-Chef nach einem Treffen der sozialdemokratischen Partei- und Regierungschefs der EU in Madrid. Alle Teilnehmer seien erleichtert.

Es sei Unsinn, nun die Frage zu stellen, wer beim Abkommen gewonnen oder verloren habe, meinte Gabriel. Entscheidend sei vielmehr, was verhindert worden sei: Am Dienstag würden nach einem Feiertag die Banken in Griechenland wieder öffnen. "Davor hatten die Griechen massiv Sorgen. Dass bis dahin sozusagen nichts klar ist – und der Bankrott stattfindet."

Am Donnerstag hatte Griechenland eine Verlängerung der Finanzhilfen um sechs Monate beantragt – allerdings ohne Sparauflagen. Das lehnten die Europartner am Freitag ab. Stattdessen musste sich die linksgeführte griechische Regierung verpflichten, die Reformliste vorzulegen und auf "einseitige" Maßnahmen zu verzichten, damit die Eurogruppe die Rettungskredite um weitere vier Monate verlängert.

Das derzeitige Programm wäre am 28. Februar ausgelaufen. Eine Verlängerung des Rettungsprogramms ermöglicht es Griechenland, seine Rechnungen zu begleichen und einen Austritt aus der Eurozone zu vermeiden.