Die griechische Regierung hat die von Deutschland und den anderen Geldgebern geforderte Reformliste gegen Mitternacht eingereicht. Wie aus dem siebenseitigen Schreiben hervorgeht, will die Regierung in Athen vor allem gegen Steuervermeidung vorgehen und Korruption bekämpfen.



So will die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras eine Mehrwertsteuerreform anpacken. Außerdem sollen Steuern effizienter eingezogen werden. Zudem soll es Griechen erschwert werden, sich um Zahlungen an den Fiskus zu drücken.



"Griechenland will eine moderne öffentliche Verwaltung", heißt es weiter in den Reformvorschlägen. Dabei werde der Kampf gegen die Korruption in den Rang einer "nationalen Priorität" erhoben. Dabei soll auch verstärkt gegen Schmuggler vorgegangen und der Kampf gegen Geldwäsche forciert werden.



Konkrete Vorschläge gibt es zum Abbau der Bürokratie: Die Anzahl der Ministerien soll von 16 auf zehn verringert werden. Zugleich will die Regierung die Anzahl der "Sonderberater" im Staatsapparat reduzieren. Schließlich sollen die Privilegien von Ministern, Abgeordneten und Spitzenbeamten beschnitten werden. Konkret genannt werden Dienstlimousinen, Reisekosten und Zulagen.

Rückzahlung von Steuerschulden und Sozialbeiträgen

Auch die Tarifstruktur im öffentlichen Sektor soll reformiert werden. Die Regierung verspricht jedoch, die bestehenden Lohnuntergrenzen nicht auszuhebeln.

Zudem soll das Justizsystem modernisiert werden. Konkret genannt werden eine neue Zivilprozessordnung und die Digitalisierung von Gesetzbüchern. Auch das Katasterwesen soll reformiert werden.



Die finanzielle Lage soll durch mehr Einnahmen verbessert werden. Griechenland verpflichtet sich dazu, in Absprache mit der Eurogruppe, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds rasch Gesetze auf den Weg zu bringen, die Rückzahlungen bei Steuerschulden und ausstehenden Sozialversicherungsbeiträgen ermöglichen sollen. Der Begriff der Troika für die drei Überwachungsinstanzen der Reformpolitik wird dabei vermieden. Stattdessen ist von "den Institutionen" die Rede.

Zugleich will die Regierung gegen die soziale Not im Land verstärkt vorgehen und unter anderem Essensmarken ausgeben. Bei der Linderung der "humanitären Krise" in Griechenland will die Regierung sicherstellen, dass diese Kosten nicht "negativ" auf den Haushalt durchschlagen.

Eurozone reagiert optimistisch

Die Regierung versichert zudem, dass abgeschlossene Privatisierungen nicht zurückgedreht werden sollen. Bei laufenden Bieterverfahren soll die Gesetzeslage beachtet werden. Privatisierungsvorhaben sollen allerdings nochmals auf den Prüfstand: Dabei soll "der langfristige Nutzen" für den Staat im Vordergrund stehen.

Griechenland meine es ernst mit seinen Reformplänen, sagte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem in einer ersten Reaktion. Das Dokument könne Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen sein. Auch aus der Kommission hieß es, dass die Liste "umfassend genug" sei, um als Ausgangspunkt für eine Verlängerung der Finanzhilfen zu dienen. Ähnlich wertete der IWF die Vorschläge, hieße es unmittelbar vor einer Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister. Sie wollen ab 14 Uhr beraten, ob das Hilfsprogramm verlängert wird.



Griechenlands Ministerpräsident Tsipras hatte vor seiner Wahl versprochen, die harten Bedingungen für die Hilfskredite zu lockern, weil sein Land ihretwegen verarme. Prominente Mitglieder seiner Partei Syriza drängen ihn, die Versprechen einzuhalten. Umweltminister Panagiotis Lafazanis ging Deutschland scharf an, weil Berlin auf Sparmaßnahmen in Griechenland beharrt. "Wenn die Deutschen es auf einen Bruch ankommen lassen, könnten sie katastrophale Konsequenzen für sich selbst verursachen", sagte er.