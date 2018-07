Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Januar noch stärker gesunken als zunächst geschätzt. Die Inflationsrate lag bei minus 0,4 Prozent und nicht bei minus 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Eine niedrigere Inflationsrate gab es den Statistikern zufolge zuletzt im Juli 2009 mit minus 0,5 Prozent. Grund war damals die globale Wirtschaftskrise. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Verbraucherpreise um 1,1 Prozent zurück.

Hauptgrund für den Rückgang der Verbraucherpreise war der weiter fallende Ölpreis. Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Preise für Mineralölprodukte um 19,2 Prozent. Heizöl war nach Angaben der Statistiker fast 31 Prozent billiger als im Januar 2014, das Tanken war im Vorjahresvergleich mehr als 15 Prozent günstiger. Gleichzeitig gab es nur moderate Preisänderungen für Strom und Gas. Energie insgesamt verbilligte sich demnach um neun Prozent. Die Energiepreise außen vorgelassen, hätte die Inflationsrate den Statistikern zufolge bei plus 0,8 Prozent gelegen.

Aber auch rückläufige Lebensmittelpreise waren mitverantwortlich für die Entwicklung. Die Preise für Nahrungsmittel gingen um 1,3 Prozent zurück. So verbilligte sich Butter um 18,7 Prozent, Gemüse um 5,9 Prozent, Obst um 3,2 Prozent sowie Molkereiprodukte und Eier um 2,1 Prozent. Deutlich günstiger wurden aber auch Geräte der Unterhaltungselektronik (minus 7,9 Prozent) und Telefone mit minus 6,4 Prozent. Teurer wurden dagegen viele Dienstleistungen und die Wohnungsmieten, letztere um 1,3 Prozent.

Niedrigere Energiekosten werden Experten zufolge auch in den kommenden Monaten für negative Inflationsraten sorgen. Eine Deflation – zu deren Merkmalen nicht nur fallende Preise, sondern auch sinkende Konsumausgaben und Investitionen zählen – fürchten die meisten Analysten aber nicht. Die geringere Energierechnung entlastet Verbraucher wie Unternehmen um Milliarden. Das gesparte Geld kann für andere Dinge ausgegeben werden, was wiederum die Konjunktur ankurbelt und die Preise treiben kann. Viele Experten gehen deshalb davon aus, dass die Preise in der zweiten Jahreshälfte wieder steigen werden.