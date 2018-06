Das Mineral Trona bildet wunderschöne Kristalle und ist vielfältig einsetzbar: Es wird in der Glas-, Chemie- und Textilindustrie verwendet. Es kommt häufig an Salzseen in Wüstengegenden vor, so wie hier in Malha, in der sudanesischen Region Norddarfur, wo Beduinen es einsammeln. Der Name Trona stammt aus dem ägyptischen und bedeutet "göttlich".