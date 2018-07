Der Mann mit dem Geheimnis kommt in diesen Tagen nicht zur Ruhe. Es ist die Woche Zwei nach dem Tag X, der Griechenlandwahl, die Europa durcheinanderwirbelt. Finanzminister Yanis Varoufakis hat seinen ersten großen Besuch in Paris absolviert, am Montag geht es weiter nach London. Danach: Rom und ja, nach einigem Hin und Her, wohl auch Berlin und Frankfurt.



Der Mann mit dem bulligen Schädel und dem Stiernacken reist wie ein Getriebener durch Europa. Schließlich will jeder Finanzminister des Kontinents wissen, was Varoufakis bislang für sich behält: Wie soll die versprochene "für alle Seiten akzeptable Lösung für Griechenland und für Europa" aussehen – wenn Griechenland gleichzeitig einen Großteil seiner Schulden nicht zurückzahlen will?



Ob Varoufakis’ Weg sein Land in den endgültigen finanziellen GAU führt oder er als Wegbereiter einer Lösung der Eurokrise in die Geschichte eingeht, ist derzeit völlig offen. Seine Reise gibt erste Hinweise. Es geht längst nicht nur darum, ob Griechenland in den nächsten Jahren einen Staatsbetrieb mehr oder weniger verkauft. Ein paar Hundert Beamten mehr oder weniger bezahlt. Der griechisch-australische Wirtschaftsprofessor Varoufakis, der bislang noch kein politisches Amt innehatte, wirbt für einen völlig neuen Weg, mit verschuldeten Ländern umzugehen.



In den ersten Tagen sah es allerdings so aus, als ob Athen auf kompletten Konfrontationskurs ginge: keine neuen Kredite, keine Verhandlungen mehr mit der so verhassten Troika. Der Eurogruppenchef Dijsselbloem reiste am vergangenen Freitag unverrichteter Dinge wieder ab.



Und nun, Start der zweiten Woche? Es ist der Beginn moderaterer Klänge. Schon am Wochenende stand er abends im Wintermantel auf einem Athener Balkon und gab der BBC ein Interview: Nein, es sei jetzt keine klassische Konfrontation zwischen Schuldner und Gläubiger, die sich gegenüber säßen und wo verliere, wer zuerst blinzele.

Griechenlands größte Gläubiger Die Euro-Staaten Von den 240 Milliarden, die Griechenland bislang als Kredite gewährt wurden, stammt der Großteil von einzelnen Euro-Mitgliedsländern. Allein Deutschland haftet für 50 Milliarden Euro. Die Geberländer könnten Athen einen Teil der Schulden erlassen. Das müssen sie ihren Wählern verkaufen, doch dafür gibt es – gerade in der Bundesrepublik – keine Mehrheit: Schließlich steht Steuerzahlergeld auf dem Spiel. Stattdessen gibt es weichere Varianten: ein späterer Rückzahlungszeitpunkt, teilweise sind auch noch Zinsnachlässe möglich. Für Griechenland geht es ums Prinzip: Vor allem die verhasste Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds soll nicht mehr Einfluss nehmen. Der IWF Bis Ende Februar muss Griechenland allein drei Milliarden Euro an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückzahlen – der vor der Wahl im Januar kein Entgegenkommen signalisiert hat: Das Institut stoppte die Auszahlung weiterer Kredite an Athen und verlangt eine Annahme der Bedingungen durch die neue Regierung. Einen Schuldenerlass, wie er immer wieder diskutiert wird, lehnt IWF-Chefin Christine Lagarde aber strikt ab. Hinzu kommt, dass die Mitgliedsländer einem solchen Schritt zustimmen müssten. Schließlich wären auch indirekt ihre Staatshaushalte betroffen. Auch kann der IWF eine spätere Rückzahlung vereinbaren, wofür es aber ebenfalls die Rückendeckung der Mitglieder braucht – und deren Vertrauen, dass Griechenland die Schulden irgendwann abtragen kann. Die EZB Die EZB hilft Hellas vor allem, indem es die Geldhäuser mit Krediten am Leben hält – und erst im November die Risikoabschläge senkte, die die Banken zahlen müssen. Bei kurzfristigen Anleihen sind die Abschläge der „Welt am Sonntag“ zufolge von 15 auf 6,5 Prozent, bei langfristigen Papieren sogar von 33 auf 11 Prozent gesunken. Eine enorme Hilfe für die Banken, die sich der Zeitung zufolge nun 27 Milliarden Euro mehr bei der EZB leihen könnten. Doch der Schritt steht auf der Kippe: Wenn es bis zum Auslaufen des Hilfsprogramms Ende Februar keine neuen Vereinbarungen gibt, könne die Notenbank keine weiteren Kredite gewähren, sagte das finnische EZB-Ratsmitglied Erkki Liikanen. Beenden die Zentralbanker tatsächlich ihre Unterstützungsmaßnahmen, ist fraglich, wie sich die hellenischen Geldhäuser finanzieren sollen. Zudem erscheint es äußerst unwahrscheinlich, dass die EZB die Abschläge für griechische Geldhäuser nochmals senkt. In der Notenbank wächst laut „Welt am Sonntag“ der Unmut über die neue Regierung, weil sie immer weiter von den Bedingungen des Hilfsprogramms abweiche. Noch umstrittener wäre es, wenn sich die EZB auf einen Schuldenschnitt einließe. Damit, sagen Kritiker dieser Idee, betreibe sie verdeckte Staatsfinanzierung. Die ist der Zentralbank verboten.

Varoufakis mag auf den ersten Blick wie ein Halbstarker wirken. Doch wer ihn kennengelernt hat, berichtet von einem Wissenschaftler, der sich in Probleme hineindenkt. Kein Hasardeur, sondern jemand, der eine Sparpolitik in Europa ändern will, die auch in Berlin viele für gescheitert halten. Dafür geht er auf Überzeugungstournee: nach London, Brüssel, Rom.

Sein erster Stopp: Paris am Sonntag. Schon sein Auftreten signalisiert: Ich bin der Andere. Varoufakis steigt in Lederjacke mit dickem Fellkragen aus dem Auto, keine Krawatte. Sein blaues Hemd hängt über der Hose. In einer Umgebung der Maßanzüge und polierten Türklinken wirkt er wie der 16-Jährige, der zum 80. Geburtstag der Oma statt T-Shirt doch bitte mal ein Hemd anziehen soll. Eine Dienerin mit Stehkragen, silberner Kette im Westenloch und weißen Handschuhen öffnet ihm die Wagentür. Zwei Welten begegnen sich.

Ein Teilsieg für Varoufakis

In der französischen Hauptstadt verbucht Varoufakis einen Teilsieg. Zwar wehrt sich auch Frankreich weiter gegen einen Schuldenschnitt. Doch Finanzminister Michel Sapin verkündet, Frankreich werde Athen im Streben nach einem geänderten Zeitrahmen oder neuen Bedingungen unterstützen. Varoufakis fühlt sich bestätigt. Das Treffen in Paris "beweist, dass die Positionen der griechischen Regierung nun fruchtbaren Boden in Europa finden", sagt ein Regierungssprecher. Zur Pressekonferenz hakt ihn Sapin, der einen feinen Anzug und eine samtig glänzende Krawatte trägt, väterlich unter.

Bis Ende Mai wollen Tsipras und Varoufakis einen Weg aus der Schuldenkrise des Landes gefunden haben. Wie aber könnte der aussehen? Aus Sicht von Guntram Wolff, Chef des Brüsseler Think Tanks Bruegel, muss etwa mehr Rücksicht auf die Möglichkeiten Griechenlands genommen werden – es ist genau das, was auch Varoufakis seit Langem fordert. Sprich: In guten Zeiten, wenn die griechische Wirtschaft wächst, kann Griechenland auch schneller seine Schulden abbauen. In schlechten Zeiten, wenn die Wirtschaft schwächelt, bekommt es Aufschub. "Man braucht schnell eine Vereinbarung mit den Gläubigern, sonst wird es eng", sagt Wolff. "Die Höhe der Verschuldung könnte abhängig von der Entwicklung des griechischen Bruttoinlandsprodukts gemacht werden", schlägt er vor.



Varoufakis hat sich selbst die Latte ziemlich hoch gelegt. Auf der einen Seite macht er klar, dass er neue, frische Kredite für die komplett falsche Medizin für Griechenland hält. Auf der andere Seite aber trifft die Regierung in den ersten Amtstagen Entscheidungen, von denen Fabian Zuleeg vom European Policy Center sagt, dass er sie von einer populistischen Regierung wie dieser erwartet habe: entlassene Putzfrauen anstellen, zentrale Privatisierungsvorhaben einstellen. De facto zahlungsunfähig sein – und zugleich die Schulden erhöhen: Das mag widersprüchlich klingen, doch aus Sicht von Varoufakis ist es das nicht. Seit Jahren schon argumentiert er so, auch in seinem Blog. Zahlungsunfähigkeit muss nicht zwangsläufig ein Euro-Ausstieg bedeuten, das ist sein Credo. Für Wolff bedeutet das aber auch: "Griechenland wird am Ende nicht um ein weiteres Hilfspaket herumkommen."