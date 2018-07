Deutschland setzt nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf eine rasche Erholung Griechenlands. "Wir möchten, dass Griechenland wirtschaftlich stark ist und Wachstum hat", sagte Merkel nach einem Treffen mit Ministerpräsident Alexis Tsipras in Berlin. Wichtig sei, dass das Euro-Krisenland auch aus der hohen Jugendarbeitslosigkeit herauskomme.

Beiden Seiten sei an einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gelegen, betonte Merkel. Ansprechpartner für Athen blieben aber die Institutionen der Ex-Troika sowie die Eurogruppe. Deutschland sei nicht die Institution, die darüber entscheide, ob das griechische Reformprogramm richtig und ausreichend sei, sagte Merkel. Athen müsse nun seine Zusagen auch einhalten.



Tsipras hob die Dialogbereitschaft seiner Regierung hervor. "Wir müssen uns besser verstehen", sagte Tsipras. "Es gibt keinen anderen Weg als den des Dialogs, um bestehende Schwierigkeiten zu überwinden." Zugleich warnte er beide Seiten vor weiteren gegenseitigen Schuldzuweisungen. "Weder sind die Griechen Faulenzer, noch sind die Deutschen Schuld an den Übeln und den Missständen in Griechenland. Wir müssen hart daran arbeiten, diese schrecklichen Stereotypen zu überwinden."

Seinem Land gehe es fünf Jahre nach Beginn des Rettungsprogramms nicht gut: "Dieses Programm war für uns keine Erfolgsgeschichte. Dieses Programm hatte schreckliche Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft" sagte Tsipras. Es habe enorme soziale Verwerfungen gegeben, die Arbeitslosigkeit sei gestiegen, der Unterschied zwischen Arm und Reich noch gravierender geworden. Jedoch sei es falsch, das Ausland für die Probleme Griechenlands verantwortlich zu machen. Tsipras versprach "umfangreiche Strukturreformen", nachdem es Griechenland jahrelang nicht gelungen ist, seine eigenen Probleme zu lösen. "Es gibt auch interne Ursachen für die enorme Krise in Griechenland. Wir müssen einen neuen politischen Mix erreichen, um diese Übel zu beseitigen."



Reparationen für Tsipras ein "ethisches Thema"

Im Streit um Entschädigungen für die Nazi-Zeit forderte Tsipras Deutschland zum Dialog auf. Gemeinsam sollten die "Schatten der Vergangenheit" aufgehellt werden, sagte Tsipras. Die Fragen rund um den griechischen Zwangskredit an Nazi-Deutschland, einer Wiedergutmachung sowie von Reparationen seien für Griechenland in erster Linie nicht materieller Art, sondern ein "ethisches, moralisches Thema", sagte Tispras. Dies habe nichts mit der Schuldenkrise zu tun. Er stellte klar, dass in diesem Kontext kein Regierungsmitglied in Athen vorhabe, deutsches Staatseigentum in Griechenland zu pfänden oder Goethe-Institute zu schließen: "Das können Sie vergessen."

Merkel wiederholte ihre Position, dass die Frage der Reparationen aus Sicht der Bundesregierung politisch und rechtlich abgeschlossen sei. Deutschland stelle sich aber seiner Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten und sei sich bewusst, "welche Grausamkeiten wir angerichtet haben".

Militärische Ehren bei Antrittsbesuch

Es ist Tsipras' erster Besuch in Berlin. Merkel empfing ihn am späten Nachmittag mit militärischen Ehren vor dem Bundeskanzleramt. Im Mittelpunkt der Gespräche am Abend soll der Streit um die Reformpolitik des von einer Pleite bedrohten Landes stehen. Schon vor dem Treffen dämpfte Regierungssprecher Steffen Seibert jedoch die Erwartungen: Lösungen in der Schuldenfrage würden in Brüssel, nicht in Berlin erarbeitet. Es solle stattdessen über "die ganze Bandbreite des freundschaftlichen Verhältnisses" zwischen Deutschland und Griechenland gesprochen werden, sagte Seibert.

Diese Freundschaft war in den vergangenen Wochen stark strapaziert worden: Pfändungsdrohungen, die Warnung aus Athen, Flüchtlinge und sogar mögliche Terroristen nach Berlin weiterzuschicken und eine diplomatische Protestnote wegen angeblich herablassender Äußerungen sind nur einige Beispiele für den vergifteten Ton zwischen den beiden Regierungen.