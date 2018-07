Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras will in der Schuldenkrise einen "ehrenhaften Kompromiss" mit den Geldgebern erreichen. Der Vorsitzende der Linkspartei Syriza sagte im Athener Parlament, dass er dennoch das Sparprogramm beenden wolle, wie er es im Wahlkampf versprochen hatte. Dies sei notwendig, damit die Wirtschaft wieder wachsen könne.



Die Regierung in Athen sei entschlossen, Reformen durchzusetzen. Diese dürften aber nicht zu "Massenentlassungen, Lohnkürzungen sowie Schließungen von Krankenhäusern und Universitäten" führen, sagte Tsipras. "Erwarten Sie nicht, dass wir ohne Bedingungen eine Kapitulation unterschreiben", fügte er hinzu. Seine Regierung werde gnadenlos angegangen. Nur mit der starken Unterstützung der griechischen Bevölkerung könne dem internationalen Druck standgehalten werden.

Der Regierungschef nutzte die Aussprache im Parlament dazu, die Abgeordneten über den Fortgang der Verhandlungen zwischen Athen und seinen Gläubigern zu informieren. Die internationalen Kreditgeber verlangen, dass die griechische Regierung eine detaillierte Liste mit Reformvorhaben vorlegt, damit die letzte Tranche aus dem laufenden Hilfsprogramm ausgezahlt wird. Aus dem Berliner Finanzministerium hieß es am Montag, dass bisher kein offizielles Dokument dazu eingegangen sei.

Samaras wirft Tsipras Tatenlosigkeit vor

Der Chef der konservativen Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) und frühere Regierungschef, Antonis Samaras, entgegnete, seine Regierung habe das Land bis zur Wahlniederlage am 25. Januar auf Kurs gebracht. Tsipras dagegen werfe eine ganze Gesellschaft ins Chaos. Griechenland hätte eigentlich jetzt schon wieder an die Finanzmärkte zurückkehren können, wenn er an der Regierung geblieben wäre, sagte Samaras. Tsipras warf er Tatenlosigkeit vor: "Sie haben noch nicht einmal die Reformliste offiziell veröffentlicht, die Sie den Geldgebern vorgelegt haben."



Tsipras sagte dagegen, er habe eine Liste mit realistischen Vorschlägen gemacht, die aus Griechenland ein modernes Land machen werden. Der Regierungschef nannte als Beispiel den Kampf gegen den Zigaretten- und Benzinschmuggel, gegen die Unterschlagung der Mehrwertsteuer sowie die Überprüfung von Auslandsguthaben. Er forderte erneut die Neuverhandlung der griechischen Schuldenlast, die derzeit 177 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) beträgt. Ohne dies sei "die Rückzahlung unmöglich", sagte Tsipras.

Der Syriza-Chef forderte die Opposition auf, die Pläne seiner Regierung zu unterstützen, um die Sparpolitik zu beenden. Er warf den Vorgängerregierungen vor, das Land in die Untiefen gezogen zu haben. Der ehemalige konservative Regierungschef Samaras warf hingegen der Tsipras-Regierung vor, das Land ins Chaos zu stürzen.