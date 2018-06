Deutschland braucht einer Studie zufolge spätestens in zehn Jahren mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland als bisher. Nur wenn langfristig durchschnittlich 533.000 mehr Menschen zu- als abwandern, lasse sich die Lücke füllen, die durch das Ausscheiden der in den 1950er und 1960er Jahren geborenen sogenannten Babyboomer aus dem Beruf entstehe, haben Experten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sowie der Hochschule in Coburg im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ermittelt.



Eine Netto-Zuwanderung von 470.000 Menschen wie im vorigen Jahr würde in den kommenden zehn Jahren zwar ausreichen, um die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland konstant zu halten, errechneten die Experten. Doch dann steige der Bedarf an Einwanderern, weil die Generation der Babyboomer ins Rentenalter komme.



Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass sich das für 2013 errechnete Rekordhoch mit 300.000 Zuwanderern aus anderen EU-Staaten wegen des Bevölkerungsrückgangs dort nicht fortschreiben lasse. Auch werde nach einer wirtschaftlichen Erholung in diesen Ländern der Anreiz zur Auswanderung sinken. Bis 2050 kämen im Schnitt nur noch bis zu 70.000 Einwanderer pro Jahr aus EU-Staaten. Deshalb würden – je nach Szenario – zwischen 276.000 bis 491.000 Einwanderer aus anderen Ländern benötigt.



Forscher für neues Einwanderungsgesetz

"Deutschland darf sich nicht auf eine weiterhin hohe Einwanderung aus der EU verlassen", sagte Stiftungsvorstand Jörg Dräger. "Wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit Deutschland als Einwanderungsland auch für Drittstaatler attraktiver wird." Ein neues Einwanderungsgesetz sollte ein Willkommenssignal setzen. Um die Attraktivität Deutschlands für ausländische Fachkräfte zu steigern, seien Sprachförderung, gesellschaftliche Gleichstellung und Schutz vor Diskriminierung notwendig.



Die Studienautoren sagten allerdings auch, dass der tatsächliche Bedarf an Arbeitskräften schwer vorauszusagen sei. Wegen der Alterung der Gesellschaft würden die Staatshaushalte und sozialen Sicherungssysteme in Deutschland ohne Netto-Zuwanderung aber vor unlösbare Probleme gestellt.



Qualifizierte Zuwanderer aus armen Ländern dürften aber nur dann angeworben werden, wenn diese Länder dadurch nicht in ihrer Entwicklung behindert werden, hieß es. Gefordert wird eine "faire Gestaltung von Migration".