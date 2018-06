Auch ein Sinken des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus über längere Zeit richtet schwere Schäden an. Weil die Verbraucher in der Hoffnung auf weiter sinkende Preise große Anschaffungen verschieben, droht ein Teufelskreis aus sinkender Nachfrage und sinkenden Preisen. Zudem drückt Deflation allen, die Kredite zurückzahlen müssen, die Luft ab – weil die reale Last der Schulden steigt. Zudem sind viele Instrumente der Wirtschaftspolitik in einer Deflation wirkungslos. Daher ist es schwierig, aus solch einer Abwärtsspirale auszubrechen.