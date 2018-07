Sigmar Gabriel tritt an ein riesiges Stadtmodell heran. Mit offenbar sehr filigranen Fingern hat jemand die Zukunftsstadt Lusail in Katar in Miniatur gebaut: Smaragdblaues Papier stellt Wasser dar, in dem eine Pappinsel liegt. Darauf stehen futuristische Hochhäuser. Jede Straße säumen Papierpalmen so hoch wie Streichhölzer. Eine Art Hochbahn durchzieht das streng geplante Straßennetz.

Der Vizekanzler nickt zustimmend, als neben ihm der deutsche Unternehmer Olaf Hoffmann dieses größte Infrastrukturprojekt Katars präsentiert: Auf dem gigantischen künstlichen Areal sollen eines Tages rund 420.000 Menschen leben. In der Mitte wird das große Lusail Fußballstadion für 87.000 Zuschauer gebaut werden, ein Designbau des britischen Stararchitekten Norman Foster. 2022 will hier Katar eine pompöse WM eröffnen.

Der deutsche Wirtschaftsminister baut sich auf und spricht Lobeshymnen auf Hoffmanns Unternehmen Dorsch, das die Bauleitung für Lusail City übernommen hat. Natürlich kennt Gabriel die Vorwürfe, die Menschenrechtsorganisationen seit Jahren erheben: Die Gastarbeiter auf den WM-Baustellen würden unter teils unerträglichen Arbeitsbedingungen schuften und wie Leibeigene behandelt. Gabriel lehnt sich weit aus dem Fenster: Gerade deutsche Unternehmen sorgten in dieser Ecke der Welt dafür, dass die Arbeitsbedingungen angehoben würden, sagt er. Diese Baustelle sei sicherlich ein Projekt, "das die Standards erfüllt, die man in einem Land wie Katar" erwarten könne.

Gabriel weiß um das Risiko einer solchen Aussage: Wie soll er schon nach 20 Minuten Gespräch mit Chef Hoffmann beurteilen können, was auf den Baustellen passiert? "Jetzt machen Sie's aber auch anständig", raunt er Hoffmann beim Abschied zu.

Dann rauscht er mit seiner Delegation ab. Genug der blitzblanken Vorzeigemodelle: Den deutschen Minister zieht's in den Wüstenstaub. Er läuft mit seinem Tross über die Baustelle, sucht sich spontan eine Handvoll Arbeiter, um sie über die tatsächlichen Arbeitsbedingungen auszufragen. Ergebnis der spontanen Gabriel-Inspektion: Alle besitzen noch ihren Pass und sind zufrieden mit den Arbeitsstandards. Kost, Logis und Krankenversorgung sind umsonst.

Gabriel weiß, dass das hier die aufpolierte Seite Katars ist. Ein deutsches Unternehmen ist am Start, die Baustelle betreibt der Staat Katar. Viel entscheidender sei, wie die Lage auf den vielen kleinen privaten Baustellen ist, die nicht so streng und professionell beobachtet würden, sagt der Vizekanzler. "Genau da muss man die Gesetze kontrollieren." Im Jahr 2018, also zum Höhepunkt auf den Baustellen, werden nach Schätzungen des katarischen WM-Komitees rund 74.000 Gastarbeiter auf den Baustellen fürs Fußballvolk schuften.

Seitdem Katar im Jahr 2010 den Zuschlag für die Fußball-WM bekommen hat, steht das Emirat im Fokus. Katar ist ein Land extremer Ungleichheit. Die gerade einmal 300.000 Kataris erwirtschaften mit 100.000 Dollar im Jahr das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt – dem Gas unter der Wüste sei Dank. Doch die Arbeit im Land erledigen die rund zwei Millionen Gastarbeiter. Sie sind zwar eindeutig in der Mehrheit, kommen allerdings nur auf ein Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 4.000 Dollar.