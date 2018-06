Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet trotz akuter Pleitegefahr keine rasche Lösung des Finanzproblems Griechenlands. "Erwarten Sie keine Lösung, erwarten Sie keinen Durchbruch", sagte sie vor dem Spitzentreffen am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Entscheidungen würden in der Eurogruppe auf Basis der Vereinbarung vom 20. Februar gefällt. "Und dabei bleibt es auch." Kein Treffen in kleinem Kreis könne und werde das ersetzen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs treffen sich in Brüssel, um über die gemeinsame Energiepolitik zu beraten. Am Rande wird es auch ein Krisentreffen in kleiner Runde geben, um mit dem griechischen Premier Alexis Tsipras über die Finanznot in Griechenland zu sprechen. Tsipras selbst hatte um das Treffen mit Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EZB-Präsident Mario Draghi und Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem gebeten. Die Regierungschefs kleinerer Eurostaaten wie Belgien, Österreich und Luxemburg hatten das Format als zu exklusiv kritisiert.

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte, dass es bei dem Extratreffen keine endgültigen Entscheidungen geben werde. Manche meinten, die Begegnung sei die letzte Chance für Griechenland, sagte Tusk: "Das ist sie nicht."

Schulz: "Der Druck im Kessel ist hoch"

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) widersprach Merkel und Tusk. Er erwarte eine Lösung im Schuldenstreit mit Griechenland. "Der Druck im Kessel ist hoch und deshalb glaube ich, dass es ein Ergebnis geben wird", sagte er vor dem Beginn der Beratungen. Griechenland habe "eigentlich schon vorgestern" frisches Geld gebraucht. Als Voraussetzung für eine Einigung nannte Schulz konkrete Vorschläge der Regierung in Athen.



Die griechische Regierung hatte ein akutes Liquiditätsproblem eingeräumt. Schulz sprach von zwei bis drei Milliarden Euro, die Griechenland kurzfristig brauche, um eine Pleite abzuwenden. Am morgigen Freitag wird eine weitere Rückzahlung an den Internationalen Währungsfond (IWF) fällig. Nach Angaben der Regierung kann das Land die Rate jedoch zahlen. Griechenland verfüge über genug Geld, um die fälligen 350 Millionen Euro zu zahlen, sagte ein Vertreter der Regierung in Brüssel.

Kritik an Griechenlands Kooperationsbereitschaft

Tsipras gab in Brüssel vor dem Gipfel nur eine kurze Erklärung ab. Die EU brauche mehr politische Initiativen, die sowohl die Demokratie als auch die EU-Verträge respektierten, um die Krise hinter sich zu lassen und zu Wachstum zurückzukehren, sagte er. Sein Stellvertreter Yannis Dragasakis sagte im griechischen Fernsehen: "Um unseren Verpflichtungen nachzukommen, brauchen wir die gute Kooperation der europäischen Institutionen."

Gespräche zwischen der Regierung in Athen mit der EU-Kommission, der EZB und dem IWF waren bei einer Telefonkonferenz am Dienstag allerdings zum Stillstand gekommen, weil der griechische Vertreter nach Angaben aus Verhandlungskreisen nicht kooperierte.



Eine kleine finanzielle Entlastung für das Land kam von der EZB. Die erweiterte nach Angaben aus Bankenkreisen den Spielraum für die griechische Notenbank für Notfallkredite an die heimischen Geldhäuser um 400 Millionen Euro.