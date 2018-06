Die griechische Regierung will nach Angaben von EU-Diplomaten nun doch eine Kernforderung der internationalen Geldgeber erfüllen und mit den Geldgebern am Mittwoch nach längerer Pause wieder über den weiteren Spar- und Reformkurs verhandeln. Die Treffen mit der ehemaligen Troika sind eine der Voraussetzungen für die Auszahlung weiterer Finanzhilfen an das Land.



Ob die Experten von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und Internationalem Währungsfonds (IWF) in Brüssel oder Athen mit griechischen Vertretern zusammenkommen sollten, blieb vorerst offen. Die EU-Kommission hatte sich dafür ausgesprochen, die Expertengespräche vor allem in Brüssel zu führen. Die griechische Regierung wollte Treffen mit den als Troika verrufenen Institutionen in Athen vermeiden.



Seit den Wahlen Ende Januar hatte die neue Links-rechts-Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras nicht mit den Geldgeber-Institutionen gesprochen. Dabei befindet sich das Land nach eigenem Eingeständnis in akuter Finanznot. Ungeachtet dieser angespannten Finanzlage fließen verbliebene Milliardenhilfen der Europartner vorerst nicht: Denn Vorbedingungen wie Reformen und Sparzusagen sind bisher unerfüllt. "Es wird keine Auszahlung geben, bevor die Überprüfung abgeschlossen ist", hieß es aus der EZB.



Am Montag waren die Finanzminister der Eurozone in Brüssel zusammen gekommen, um über eine Liste mit Reformvorschlägen der Regierung in Athen zu diskutieren. Die griechische Regierung will mit dieser die Auszahlung weiterer Hilfskredite erreichen. Ende Februar wurde Griechenland nochmals eine Verlängerung seines Hilfsprogramms bis Ende Juni gewährt, die Regierung in Athen musste sich im Gegenzug zu weiteren Reformen verpflichten. Aus ihren ersten Vorschlägen geht hervor, dass sie Steuern auf Internetglücksspiel, einen Abbau der Bürokratie sowie Hilfen für die ärmsten Griechen plant. Amateur-Steuerfahnder sollen zudem mit Kameras und Tonaufnahmegeräten Beweise gegen Steuersünder unter Taxifahrern, Handwerkern und Restaurantbesitzern sammeln.

Die Reaktionen auf die Vorschläge fielen in Brüssel allerdings zurückhaltend aus: Der Vorsitzende der EU-Finanzminister, Jeroen Dijsselbloem, nannte Varoufakis' Vorschläge hilfreich, forderte aber zugleich eine Überprüfung der Maßnahmen durch internationale Kontrolleure. Auch die EU-Kommission reagierte auf die jüngsten Forderungen aus Athen zurückhaltend.

Mehrheit für Verbleib in Eurozone

Die große Mehrheit der Griechen ist einer Umfrage zufolge für den Verbleib in der Eurozone und auch für Kompromisse mit den Geldgebern. Rund 70 Prozent der Befragten sprachen sich in einer Umfrage der Zeitung Efimerida Ton Syntakton für einen "ehrenvollen Kompromiss" mit den Europartnern und dem IWF aus. Nur gut 27 Prozent sind dafür, dass die neue griechische Regierung jeglichen Kompromiss verweigert, selbst wenn dies den Austritt aus der Eurozone zur Folge hätte.

Die Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras war im Januar mit dem Versprechen angetreten, die Bedingungen des bisherigen Hilfsprogramms komplett neu zu verhandeln. Dieses Vorhaben scheiterte bislang am Widerstand der Geldgeber. Die bisherigen Auflagen für die Hilfen verpflichten Griechenland zu Haushaltsdisziplin und Wirtschaftsreformen.