Die griechische Regierung hat im Jahr 2014 einen Primärüberschuss in Höhe von 0,3 Prozent des Bruttoinlandproduktes erzielt – und ist damit nach Angaben der neuen Regierung im vergangenen Jahr weit hinter den Zusagen an seine Gläubiger zurückgeblieben. Das ursprüngliche Ziel des griechischen Konsolidierungsprogramms sah einen Überschuss von 1,5 Prozent vor. Das hatte die konservative Vorgängerregierung mit den internationalen Geldgebern des schuldengeplagten Eurostaats vereinbart.

Endgültige Zahlen sollen im April vorliegen. Das hohe Defizit soll daher kommen, dass viele Bürger angesichts der Wahl im Januar und in Erwartung möglicher Steuererleichterungen ihre Schulden an den Staat nicht gezahlt haben. Der heutige Ministerpräsident Alexis Tsipras hatte vor der Wahl umfangreiche Steuererleichterungen versprochen. Die griechische Regierung betont dennoch, dass das Land seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Internationalen Währungsfonds erfüllen könne.



Der Primärüberschuss ist ein Haushaltsplus ohne Zinszahlungen. Er zeigt unter anderem an, wie Griechenland bei der Kontrolle der Kosten für den Staatsapparat vorankommt. Seit Monaten verhandeln Griechenland und die übrigen Eurostaaten nicht mehr über das Gesamtdefizit sondern den Primärhaushalt.



Am Montag hatte Griechenland einen Kredit in Höhe von 584 Millionen Euro an den Internationalen Währungsfonds zurückgezahlt. Im Sommer werden allerdings weitaus größere Summen fällig. Die neue Regierung in Athen hat mit den Gläubigern eine Verlängerung des Hilfsprogramms um vier Monate vereinbart. Dafür muss sie bis Ende April eine Liste von Reformvorschlägen vorlegen. Diese wird dann von Experten der EU-Kommission, der EZB und des Währungsfonds geprüft. Erst wenn diese früher als Troika bekannte Gruppe zustimmt, wird eine Kredittranche von sieben Milliarden Euro freigegeben.