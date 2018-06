Griechenland hat seinen Gläubigern zugesichert, allen Rückzahlungsverpflichtungen im März pünktlich nachzukommen. "Wir sind zuversichtlich, dass alle Rückzahlungen in Gänze gemacht werden, besonders an den IWF", sagte Finanzminister Yanis Varoufakis in einem Interview. Der Internationale Währungsfonds (IWF), der zu den wichtigsten Geldgebern des Landes gehört, soll im März 1,5 Milliarden Euro aus einem Kredit zurückbekommen. Griechenland hat zwar gerade von seinen Gläubigern erneut mehr Zeit erhalten. Dem Staat droht jedoch die Pleite, weil die Möglichkeiten, an neues Geld zu kommen, begrenzt sind.

Viele Experten befürchten, dass Griechenland spätestens im Sommer ein drittes Hilfsprogramm benötigen könnte. Die Rede ist von bis zu 50 Milliarden Euro. Führende EU-Politiker wiesen dies aber am Montag zurück, obwohl der spanische Wirtschaftsminister Luis de Guindos von solchen Überlegungen berichtet hatte. Griechenland ist seit 2010 vom Kapitalmarkt abgeschnitten und wird seitdem von den Europartnern und dem IWF mit 240 Milliarden Euro vor der Pleite bewahrt.