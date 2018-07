Das Telefon in Bern bleibt stumm – und das seit über einem Jahr. Im Februar 2014 hatte die Schweizer Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf letztmals Kontakt mit ihrem Kollegen in Griechenland. Seither herrscht Schweigen – und eine große Ratslosigkeit im Eidgenössischen Finanzdepartement. Herr Tsipras, bitte melden.

Worum geht's? Auf Schweizer Bankkonten horten griechische Bürger derzeit 800 Millionen Franken. Ein Teil dieser Gelder ist unversteuert – ein paar Millionen würden also dem griechischen Staat zustehen. Das hochverschuldete Land wird mit dem Geld nicht gerettet, aber es ist besser als nichts. In Athen sagte Finanzministerin Widmer-Schlumpf vor 13 Monaten, die Schweiz sei bereit, über ein solches Abkommen zu verhandeln. Und der Syriza-Fraktionschef Nikos Filis versprach in einem Interview mit der Sonntagszeitung: "Wir werden Auslandsüberweisungen in die Schweiz genau überprüfen."

Am vergangenen Wochenende dann der Knall: Die Welt am Sonntag enthüllte, die Schweizer Finanzministerin habe den Griechen angeboten, die Schwarzgeldmillionen "aufzuspüren und nach Athen zu überweisen". Und der stellvertretende Chefredakteur, selbst ein Schweizer, kommentierte: "Die Regierung in Bern ist längst bereit für ein Steuerabkommen. Varoufakis offenbar nicht." Dumm nur, dass die Geschichte nur zur Hälfte stimmt. Und noch dümmer, dass die WamS in ihrem Artikel aus 800 Millionen kurzerhand 800 Milliarden machte – also das gesamte Bruttoinlandsprodukt von drei Jahren.

Erste Erfolge verzeichnet

Was also stimmt? 2018 tritt der sogenannte Automatische Informationsaustausch (AIA) in Kraft. Am Donnerstag wurde das Papier in Brüssel paraphiert. Bald muss auch die Schweiz Kontoinformationen ausländischer Steuerpflichtiger mit deren Steuerbehörden austauschen. Damit in den verbleibenden Jahren die unversteuerten Gelder nicht allesamt auf Nimmerwiedersehen abgezogen werden, haben einige Länder zusätzliche Steuerabkommen verhandelt. Darunter Großbritannien, Italien oder Österreich. In die Alpenrepublik flossen aus der Eidgenossenschaft 671,4 Millionen Euro – als Abgeltung für die unversteuerten 5,9 Milliarden Franken, die Österreicher hier lagerten.

Auch mit Griechenland verhandelten die Schweizer. Soweit stimmt die WamS-Aufregerstory denn auch. Allerdings begannen die Gespräche, als Syriza noch in der Opposition war. Und seit dem Wahlsieg der radikalen Linken sind erst acht Wochen vergangen. In dieser kurzen Zeit ein Steuerabkommen zum Abschluss zu prügeln, ist beinahe unmöglich. Entsprechend lakonisch die Antwort, welche die Wochenzeitung erhielt, als sie sich im Finanzministerium in Athen erkundigte, weshalb Griechenland nicht nach dem Schwarzgeld greife. Man habe das Thema bisher noch nicht mit der Schweiz besprechen können: "Es wäre unhöflich, diesen Gesprächen zuvorzukommen."

Die Schweiz hortet Schwarzgeldmillionen, die Griechen sind zu faul um sie abzuholen. Manchmal ist die Welt ganz schön einfach gestrickt – aber häufig ist die Realität komplizierter.

So konnten die griechischen Korruptionsfahnder dieser Tage einen Großerfolg verbuchen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat im Fall von Schmiergeldzahlungen bei griechischen Waffenkäufen über 40 Rechtshilfeverfahren eingeleitet. Hinzu kommen acht Strafverfahren wegen Geldwäscherei. 35 Millionen Franken sind in der Schweiz zurzeit blockiert, vier Millionen sind an Griechenland überwiesen worden – und ein Schweizer Banker sitzt in Untersuchungshaft.