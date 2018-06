Peu à peu zahlt Griechenland seine Schulden zurück, doch ein Ende ist nicht in Sicht. Im März wurden Anleihen im Wert von etwa sechs Milliarden Euro fällig. Der größte Teil davon ist bereits beglichen. Doch Ende des Monats muss die Regierung zusätzliche zwei Milliarden Euro aufbringen, um pünktlich die Renten und die Gehälter der Staatsangestellten zu zahlen.



Bald könnte es aber knapp werden. Im April und Mai werden jeweils etwa zwei weitere Milliarden an Rückzahlungen fällig, im Juni werden es vier Milliarden sein, im Juli sogar sechs Milliarden. Das zeigt unsere Infografik, die das Portal Statista für ZEIT ONLINE erstellt hat. Europäische Union, EZB und IWF könnten helfen. Sie haben Griechenland etwas mehr als sieben Milliarden Euro an Hilfen in Aussicht gestellt – aber verlangen weitere Reformen. Um die wird in Brüssel derzeit hart gerungen.

Einen Großteil der Forderungen machen sogenannte Treasury Bills, kurz T-Bills aus. Dies sind Schuldscheine, die der Staat ausgibt, um seine Ausgaben zu finanzieren. Im Gegensatz zu Staatsanleihen, die in der Regel eine Laufzeit von mehreren Jahren haben, sind T-Bills kurzfristige Anleihen. Sie laufen meist nicht länger als einige Wochen und dienen dazu, die Zahlungsfähigkeit des Staates zu gewährleisten. Für Griechenland sind sie derzeit besonders wichtig.

T-Bills als Gefahr für Banken

Doch auf dem Börsenparkett gelten diese Papiere nicht mehr viel. Da Investoren vor dem Risiko eines Zahlungsausfalls zurückschrecken, wurden die jüngst ausgegebenen T-Bills fast ausschließlich von griechischen Banken gekauft. Doch die gefährden durch das Investment in die Schuldtitel eines potenziell illiquiden Staates ihre eigene Stabilität.

Angesichts des drohenden Staatsbankrotts hatte die EZB, als Wächterin über den Bankensektor, bislang den Ankauf der risikoreichen Staatsanleihen gebilligt. Doch je mehr Schuldscheine die griechischen Banken halten, desto enger sind sie auch an die Liquidität des Staates gebunden. Kurz: Wenn Griechenland bankrottginge, stünden auch die Banken vor der Pleite. Die Notenbank wies die griechischen Geldinstitute deshalb vor Kurzem an, keine weiteren T-Bills zu kaufen.



Wie es weitergeht? Noch ist keine Übereinkunft zwischen Athen und Brüssel in Sicht. Die Zukunft Griechenlands erscheint ungewisser denn je.