Der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis hat Zahlungsschwierigkeiten eingeräumt, obgleich diese unbedeutend seien. In der ARD-Sendung Günther Jauch sagte Varoufakis per Live-Schalte, es gebe aktuell "unbedeutende, kleine Liquiditätsprobleme" – aber er zeigte sich optimistisch, dass sein Land die Haushaltsprobleme in den Griff bekomme. Seine Regierung werde sicherstellen, dass alle Gläubiger jeden Euro zurück bekämen. Zahlungen an griechische Rentner und öffentliche Angestellte seien sicher.

Aufreger in der Sendung war die Einspielung eines älteren Videos von Varoufakis, in dem der Grieche vermeintlich den Deutschen den Stinkefinger zeigt. Varoufakis, live aus Athen zugeschaltet, reagierte empört und sprach von einer Fälschung: "Das ist ein unechtes Video. Der Finger ist reinmontiert worden."

Jauch erwiderte, seinen Informationen zufolge stamme das Bild von einer Konferenz in Zagreb im Jahr 2013. Die ARD werde nun prüfen, ob das Material gefälscht sei. Varoufakis meinte: "Ich schäme mich dafür, dass man mir das zutraut."

Tsipras sieht "absolut keine Liquiditätsprobleme"

Regierungschef Alexis Tsipras dementierte Berichte, wonach seinem Land noch in diesem Monat die Zahlungsunfähigkeit droht. "Es gibt absolut kein Liquiditätsproblem", sagte Tsipras in Athen nach einem Treffen mit seinem Finanzminister Yanis Varoufakis. Dieser hatte zuvor bereits dem Fernsehsender Alpha TV versichert: "Es gibt kein Problem, die Gelder für Löhne und Renten bereitzustellen."



Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hatte in einem Artikel berichtet, dass Griechenland schon Ende des Monats das Geld ausgehe. Diese Befürchtung habe Tsipras am Freitag gegenüber EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) geäußert. Tsipras brauche dringend Geld, zitierte die Zeitung Schulz. Dafür müsse er die Eurogruppe und die Europäische Zentralbank von seinem Reformwillen überzeugen, und zwar "schon nächste Woche".

Schulz und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker drängen Tsipras, nun einen Brief an die Eurogruppe zu schreiben, in dem Athen sich zu Privatisierungen, zum Eintreiben von Steuern und zum Aufbau eines Katasterwesens bekennt. Tsipras habe dies in allgemeiner Form zugesagt, berichtete die FAS.

Schulz hatte Tsipras außerdem nahegelegt, Verteidigungsminister Panos Kammenos, den Chef der rechtspopulistischen Partei der Unabhängigen Griechen (Anel), aus der Koalition mit der linken Syriza zu werfen. Kammenos hatte Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in der Bild die Schuld am Zerwürfnis zwischen Athen und Berlin gegeben. Schäuble hatte zuletzt nicht ausgeschlossen, dass Athen ungewollt, wie bei einem Unfall, aus dem Euro herausfliegen könnte. Kammenos drohte erneut, Mittelmeer-Flüchtlinge nach Westen zu schicken, falls sein Land aus dem Euro gedrängt werde.



Gysi hält Reparationsforderungen für berechtigt

Voraufakis wies diese Forderung Schulz' in der ARD als Einmischung zurück: Kein Politiker im Ausland habe das Recht, "Instruktionen abzugeben gegenüber einer souveränen Nation". Zugleich bezeichnete er die Frage deutscher Reparationen für die Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg als einen moralischen Punkt: "Es geht nicht um Geld. Es tut mir weh, dass das Thema der Zwangskredite nicht beigelegt ist. Ich hätte es sehr, sehr gern, wenn das Thema vom Tisch käme."



Tsipras hatte Deutschland wiederholt aufgefordert, eine Milliardenzahlung an Reparationen und Entschädigungen zu leisten. Er warf Deutschland vor, sich mit rechtlichen Tricks seit Jahrzehnten davor zu drücken. Die Bundesregierung hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Linksfraktionschef Gregor Gysi sagte dazu, die Griechen hätten berechtigten Anspruch auf acht bis elf Milliarden Euro. "Wie will man jetzt von Griechenland die Rückzahlung von Darlehen verlangen, wenn man eigene niemals zurückgezahlt hat?", sagte Gysi der Leipziger Volkszeitung.

Varoufakis hatte zuletzt erstmals eine Verschiebung von Syriza-Wahlversprechen angedeutet, um die Geldgeber gnädiger zu stimmen. Athen muss bis Ende April eine Reform- und Sparliste vorlegen, um grünes Licht für ausstehende Kredithilfen zu bekommen. Nächste Woche erwartet auch der Internationale Währungsfonds (IWF) fast eine Milliarde Euro zurück.