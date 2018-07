ZEIT ONLINE: Herr Koutsomitis, je verfahrener Griechenlands finanzielle Lage wird, umso aggressiver zeigt sich Ihre Regierung: Sie droht Deutschland im Streit um die Kriegsreparationszahlungen mit Pfändungen deutschen Eigentums. Sie kündigt an, zehntausende Flüchtlinge mit Papieren auszustatten und ins übrige Europa ausreisen zu lassen. Und nun attackiert Finanzminister Yanis Varoufakis auch noch die Europäische Zentralbank. Was steckt dahinter?

Yannis Koutsomitis: Unsere Regierung steckt in der Falle. Tsipras und Varoufakis haben überzogen. Mit ihren Wahlkampfversprechen und ihren forschen Auftritten in den ersten Wochen nach dem Machtwechsel haben sie sehr hohe Erwartungen bei den Wählern geweckt – und sich selbst in Geiselhaft genommen. Jetzt müssen sie den Bürgern die Kompromisse erklären, die Griechenland eingehen muss. Und da bietet sich Deutschland als Gegenspieler an.

ZEIT ONLINE: Was soll dabei herauskommen?

Koutsomitis: Es gibt zwei Szenarien: Einige Insider in Athen mutmaßen, dass sich Tsipras und Varoufakis vor ihren Wählern und der Partei als starke Männer inszenieren wollen, die es dem großen Deutschland noch mal richtig zeigen, ehe sie dann gegenüber den Geldgebern Zugeständnisse machen. Andere fürchten etwas viel Schlimmeres: dass unsere Regierung mit dem Staatsbankrott rechnet – und nun die Bundesregierung zum Bösewicht aufbaut, der dann am Ende Schuld an dem großen Desaster hat.

Yannis Koutsomitis Für den Euro geht Yannis Koutsomitis auf die Straße. Mit EU-Flaggen in den Händen hat der heutige 50-Jährige einst vor dem Regierungsgebäude in Athen für die Beibehaltung der Gemeinschaftswährung demonstriert. Sich selbst nennt der Wirtschaftsexperte und politische Analyst einen "Veteranen der Eurokrise". Seit fünf Jahren berichtet der stets gut informierte Koutsomitis in diversen sozialen Medien über das Geschehen rund um sein Heimatland.

ZEIT ONLINE: Erwarten Sie, dass es jetzt tatsächlich zu Pfändungen deutschen Eigentums kommt?

Koutsomitis: Das wäre eine Katastrophe für das Image unseres Landes. Aber ich glaube nicht, dass die Regierung diesen Streit so weit eskalieren lässt. Sie hat erst einmal im Parlament ein Komitee einberufen, das untersuchen soll, wie Reparationsansprüche geltend gemacht werden. Bis da Ergebnisse kommen, wird es dauern.

ZEIT ONLINE: Halten Sie es für möglich, dass Griechenland die Schleusen für Migranten nach Europa öffnet, wie es Verteidigungsminister Panos Kammenos gedroht hat?

Koutsomitis: Das war Nonsens aus dem Mund eines gefährlichen Rechtspopulisten. Würde das passieren, würde Griechenland aus dem Schengen-Raum ausgeschlossen, dann würden alle anderen Staaten ihre Grenzen zu uns sofort abriegeln. Das können wir uns nicht erlauben, in dieser Lage erst recht nicht. Man muss aber auch den Hintergrund dieser Äußerungen sehen: Die vielen Flüchtlinge überfordern Griechenland. Das Dublin-II-Abkommen (das festlegt, dass für Asylbewerber immer derjenige Staat zuständig ist, durch den Flüchtlinge in die EU einreisen, Anm. d. Red.) muss geändert werden.

ZEIT ONLINE: Schon bald werden in Athen wieder die Kontrolleure der "Institutionen" einfliegen, wie die Troika auf Wunsch der Tsipras-Regierung jetzt heißt …



Koutsomitis: … und außer dem Namen hat sich nicht viel geändert, obwohl Syriza im Wahlkampf geschworen hat, alle Beziehungen zur Troika abzubrechen. Da werden einige bekannte Gesichter zurückkommen, und die Regierung wird sich schwer damit tun, dies den Menschen zu erklären.