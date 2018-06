Der griechische Finanzminister Yanis Varoufakis hat der Europäischen Zentralbank (EZB) vorgeworfen, Druck auf seine Regierung auszuüben. "Aus meiner Sicht verfolgt die EZB eine Politik gegenüber unserer Regierung, die ihr die Luft zum Atmen nimmt", sagte Varoufakis in einem Interview des Senders Mega TV. Auf diese Weise sollten zudem die anderen Staaten der Euro-Zone und der Internationale Währungsfonds (IWF) gezwungen werden, eine Übereinkunft mit Griechenland zu erzielen.

Vertreter der EZB, der EU-Kommission und des IWF haben sich auf eine Wiederaufnahme der Reformgespräche mit der Regierung in Athen verständigt. Druck, die Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen, kommt auch aus Deutschland. Auf eine Frage zu den Beziehungen zu Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sagte Varoufakis: "Herr Schäuble hat mir gesagt, dass ich das Vertrauen der deutschen Regierung verloren habe. Ich habe ihm gesagt, dass ich es niemals genossen habe."

Die Regierung in Athen muss bis Ende April darlegen, welche alternativen Reformvorschläge sie der Eurozone macht. Griechenland steht unter Druck, weil das Land seine Schulden weiter bedienen muss. Noch im März muss ein Kredit über 1,5 Milliarden Euro an den IWF zurückgezahlt werden, im Sommer werden 6,7 Milliarden Euro an die EZB fällig.

Eigentlich wollte die neue griechische Regierung gar nicht mehr mit den Kreditgebern verhandeln. Unter dem Druck von EU, IWF und Zentralbank lenkten die neuen Machthaber im Februar jedoch ein.

Zur Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der bisherigen Gläubiger-Troika drohte Griechenland Deutschland mit der Pfändung von Eigentum. Dabei geht es um ein Urteil aus dem Jahr 2000, wonach Deutschland rund 28 Millionen Euro an die Angehörigen von 218 griechischen Zivilisten zahlen soll, die im Zweiten Weltkrieg von Nazis ermordet wurden. Dem Urteil zufolge könnten Besitztümer wie das Deutsche Archäologische Institut und das Goethe-Institut als Entschädigung dienen.

Die Bundesregierung lehnt Entschädigungs- und Reparationszahlungen fast 70 Jahre nach dem Krieg ab. Sie beruft sich auf den Zwei-plus-Vier-Vertrag aus der Nachwendezeit, in dem aus Sicht der Unterzeichner sämtliche Nachkriegsansprüche an Deutschland als abgegolten erklärt wurden. Die damaligen Staaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa – darunter Griechenland – hatten dem Vertrag zugestimmt. Die Griechen aber sagen jetzt, dass man den Vertrag damals nur "zur Kenntnis" genommen habe. Allerdings ist in der deutschen Übersetzung davon die Rede, dass der Vertrag damals "mit großer Genugtuung" zur Kenntnis genommen und "aufrichtig" begrüßt wurde.

Die Griechen pochen nun darauf, dass die Rückzahlung einer Zwangsanleihe in Höhe von 476 Millionen Reichsmark vertraglich mit Nazi-Deutschland vereinbart wurde. Deutschland entgegnete, die Schulden seien eine klassische Reparationsforderung – und damit durch den Zwei-plus-Vier-Vertrag hinfällig.