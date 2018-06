Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat neue Milliardenhilfen für die Ukraine freigegeben. Der IWF-Verwaltungsrat billigte Hilfskredite in Höhe von 17,5 Milliarden Dollar (15,5 Milliarden Euro), wie die Chefin des Währungsfonds, Christine Lagarde, bekannt gab. Das auf vier Jahre angelegte Programm ziele auf die "sofortige wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine" ab, sagte Lagarde. Außerdem solle das Land mittelfristig durch "weitreichende Reformen" auf den Wachstumspfad zurückgebracht werden.

2014 hatte die Ukraine schon mehr als acht Milliarden Dollar vom IWF und von anderen internationalen Organisationen erhalten. Die jetzt vom Währungsfonds zugesagten Hilfsgelder würden für die dringende wirtschaftliche Stabilisierung der Ex-Sowjetrepublik verwendet, sagte Finanzministerin Natalija Jaresko. Der IWF hatte eine wirtschaftliche Stabilisierung als Bedingung an die Zusage weiterer Kredite geknüpft.

Die Regierung in Kiew hat für diese Stabilisierung des Staatshaushalts bereits die Energietarife massiv erhöht und die Renten gekürzt. Kritiker beklagen auch eine zunehmende Korruption. Bei der Stabilisierung der Finanzen will nun Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück helfen. Er wird mit weiteren Experten aus dem Westen für eine neue Agentur zur Modernisierung der Ukraine arbeiten.



Die ukrainische Wirtschaft ist allein im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent geschrumpft. Die Wirtschaftsmisere und der Einbruch der Landeswährung Hrywnja lassen weite Teile der Bevölkerung verarmen. Die ukrainische Zentralbank kämpft mit einer drastischen Zinserhöhung gegen den Absturz der Landeswährung. Vergangene Woche kündigte sie an, der Leitzins werde von 19,5 auf 30 Prozent angehoben.



Spitzentreffen im Kanzleramt

Abhängig vom Schritt des IWF sind auch weitere Finanzhilfen der Europäischen Union, der Weltbank und anderer Geber an die prowestliche Führung in Kiew. Die Bundesregierung hatte angekündigt, sich mit 500 Millionen Euro an Kreditbürgschaften für den Wiederaufbau in der Ukraine zu beteiligen. Insgesamt strebt die internationale Staatengemeinschaft ein Hilfspaket von gut 40 Milliarden Dollar an.



Im Kanzleramt in Berlin kamen am Abend IWF-Chefin Christine Lagarde und Kanzlerin Angela Merkel zu einem Treffen zusammen. An dem Gespräch nahm auch Weltbank-Präsident Jim Yong Kim teil. Ebenso vertreten waren der Generalsekretär der Industrieländer-Organisation OECD, Ángel Gurría, der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevêdo, sowie der Generaldirektor der Arbeitsorganisation ILO, Guy Ryder.