Der Erfahrungsschatz, die Familienbindung, das Sozialleben – dies sind Gründe, die Menschen aus Deutschland zum Auswandern bewegen – und zur Rückkehr. Sozialforscher mehrerer deutscher Forschungsinstitute haben 1.700 Aus- und Rückwanderer zu ihren Motiven, ihrer Sozialstruktur und den Auswirkungen der Migration befragt. Demnach wollen die meisten, mehr als zwei Drittel, vor allem ihren Horizont erweitern und Berufs- und Lebenserfahrung sammeln. An zweiter Stelle folgen familiäre Gründe (50,9 Prozent).



Geld spielt nicht die Hauptrolle, das höhere Einkommen wird aber bei Berufstätigen aber gern in Kauf genommen. Mehr Geld im Ausland erhoffen sich lediglich 46,9 Prozent. Etwa vier von zehn Befragten (41,4 Prozent) nennen allgemein Unzufriedenheit mit dem Leben in Deutschland als Antrieb für den Wegzug.



Das Einkommen entwickelt sich aber laut der Studie bei Auswanderern meist positiv: Zwei Drittel geben an, dass ihre Einkünfte besser oder viel besser seien als in Deutschland; nur bei gut 13 Prozent hatte es sich verringert. Hauptziele deutscher Auswanderer waren zwischen 2004 und 2013 die Schweiz (209.000), wo deutlich besser als in Deutschland bezahlt wird. Dann folgen die USA (136.000) und Österreich (109.000).

Die meisten zieht Menschen es wieder nach Deutschland zurück: Nur ein Drittel der Auswanderer wollte auf Dauer im Ausland bleiben – 41 Prozent gingen von vornherein von einer Rückkehr aus, viele nennen familiäre Gründe dafür.



Jung und hoch qualifiziert

Trotz Skype und anderer Kommunikationskanäle leidet das Sozialleben: 43,5 Prozent der Auswanderer gaben zu, dass sich die Entscheidung negativ ausgewirkt habe – durch den Verlust von Freunden und Bekannten.

Deutsche Migranten sind meist jung und hoch qualifiziert. Jene, die Deutschland verlassen, haben zu 70 Prozent einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Bei den Rückkehrern sind es 64 Prozent – deutlich mehr als der Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Der Soziologe Marcel Erlinghagen von der Universität Duisburg-Essen sagte, die Abwanderung Hochqualifizierter habe "eher temporären Charakter". Auswanderer kämen mit "neuen Erfahrungen, Fähigkeiten und Netzwerken" zurück.

Unter den Aus- und Rückwanderern sind laut der Studie überproportional viele Deutsche mit Migrationshintergrund. Zumeist wandern die Betreffenden aus familiären oder partnerschaftlichen Gründen aus, und das nicht in das Heimatland der Eltern, sondern in andere Länder.



Insgesamt wandern mehr deutsche Staatsangehörige aus, als zurückkehren. Zwischen 2009 und 2013 wurden rund 710.000 Fortzüge gezählt, dem standen etwa 580.000 Zuzüge gegenüber. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration forderte Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft daher auf, die Migration zu nutzen und zu steuern – vor allem mit Blick auf den Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung. Vor diesem Hintergrund könnten für bestimmte Branchen gezielte Mobilitäts- und Rückkehrer-Programme sinnvoll sein, um junge gut Qualifizierte zu werben, dauerhaft zu binden oder wieder zurückzuholen, hieß es.

Die Studie ist ein gemeinsames Projekt des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und der Universität Duisburg-Essen.