Angesichts des dringenden Finanzbedarfs von Griechenland will die Regierung in Athen die Sozialversicherungssysteme und andere staatliche Institutionen per Gesetz dazu bringen, ihr verfügbares Guthaben vorübergehend der griechischen Zentralbank und damit dem Staat zu überlassen. Wie das Finanzministerium in Athen mitteilte, soll die Gesetzesinitiative einen Rahmen für die Verwendung des Kapitals staatlicher Einrichtungen und der Sozialversicherungen schaffen. Im Gegenzug sollen sie eine Staatsgarantie über ihre zur Verfügung gestellten Gelder "im Fall eines Kapitalverlusts" erhalten. Die Regierung will so insbesondere die Sozialversicherungen dazu bringen, ihre Guthaben nicht bei kommerziellen Finanzinstituten, sondern bei der griechischen Zentralbank zu deponieren.



Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras will zugleich verloren gegangenes Vertrauen in sein Land zurückgewinnen. Ein "Vertrauensverhältnis" sollen die von der Regierung in Athen geplanten Reformen aufbauen, sagte Tsipras in Paris. Die Geldgeber könnten sich bei der Schuldenrückzahlung auf Griechenland verlassen – auch ohne die rasche Auszahlung einer Rate der verbliebenen 7,2 Milliarden Euro aus dem EU-Rettungsprogramm. "Es ist sicher, dass Griechenland seine Verpflichtungen erfüllt", sagte Tsipras.

Dennoch drang er in der französischen Hauptstadt auf rasche Überweisung neuen Hilfsgeldes. Damit könnten die internationalen Kreditgeber den Griechen zeigen, dass sie die Sorgen der neuen linken Regierung ernst nähmen, sagte Tsipras. Er unterzeichnete in Paris eine Vereinbarung mit der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für die Umsetzung von Reformen.



Die griechische Regierung hatte eine Reihe von Reformen aufgelistet, die sie in den kommenden Monaten durchboxen will. Viele davon sollen Steuerumgehung und -flucht erschweren.



Neue Verhandlungsrunde

Athen verhandelt seit Mittwoch auch wieder mit Vertretern der Europäischen Union, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds. Diese wollen die von Griechenland geplanten Reformen darauf prüfen, ob sie mit dem Rettungsprogramm zur Abwendung eines Staatsbankrotts vereinbar sind. Ein Team der Gläubiger reiste dazu am Donnerstag nach Athen. Eine davon unabhängige Delegation will in der nächsten Woche ihren Fokus auf Banken- und Strukturreformen legen. Aus Ärger vor vergangenen Inspektionen vor Ort bestand Regierungssprecher Gavriil Sakellaridis darauf, dass Griechenland die Teams nicht in die Ministeriengebäude lasse. Stattdessen würden die Daten an anderen Orten übergeben.

Ohne das weitere Geld der Institutionen wird Griechenland Schwierigkeiten haben, seine fälligen Verbindlichkeiten abzubezahlen. Neben dem staatlichen Bankrott droht auch ein Ausstieg aus der Euro-Währungsgemeinschaft. Seit 2010 wurden Athen bereits 240 Milliarden Euro bereitgestellt.



Deutsche sehen Verhältnis zu Griechenland belastet

Aufgrund der Schuldenkrise sehen immer mehr Deutsche das Verhältnis zu Griechenland als belastet an. Zu diesem Ergebnis kommt der neue ARD-Deutschlandtrend. 54 Prozent der Befragten stufen demnach das Verhältnis als weniger gut ein. Als schlecht beschreiben es 30 Prozent, als gut sehen es nur elf Prozent. Die Beziehungen zwischen den Bevölkerungen halten dagegen 45 Prozent für sehr gut oder gut und 46 Prozent als weniger gut oder schlecht.



Im Streit um Reparationszahlungen zwischen beiden Ländern rief Staatsminister Michael Roth dazu auf, den Konflikt zu entschärfen. "Nazi-Deutschland hat in Griechenland furchtbare Gräueltaten begangen. Wir stehen zu unserer Schuld und zu unserer historischen und moralischen Verantwortung", sagte der für Europafragen zuständige Staatsminister im Auswärtigen Amt der Deutschen Presse-Agentur. Es bestünden unterschiedliche Rechtsauffassungen zur Frage von Zwangskrediten und Reparationen; es dürfe jedoch nicht der Eindruck entstehen, Deutschland wolle sich "freikaufen", so Roth.