Die EU-Kommission hat im vergangenen Jahr mehr gesundheitsschädliche Waren auf dem europäischen Markt registriert, als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Jahresbericht zum Schnellwarnsystem Rapex hervor, den die EU-Kommission in Brüssel vorstellte. Im vergangenen Jahr sind in der EU demnach 2.435 gefährliche Waren vom Markt genommen worden. Das ist Rekord: Kontrolleure in den 28 EU-Staaten sowie in Norwegen, Island und Liechtenstein zogen 71 solcher Produkte mehr aus dem Verkehr als im Jahr zuvor.

Den größten Anteil machten Spielsachen, Kleidung, Textilien und Mode-Accessoires aus. Am häufigsten wurden chemische Risiken sowie Verletzungs- und Erstickungsgefahr gemeldet, teilte die EU-Kommission mit. Kinder sind von den gefährlichen Produkten daher am häufigsten betroffen.



Das Ursprungsland der meisten gefährlichen Waren war wie schon in den Jahren zuvor China. Von dort stammten 64 Prozent der gemeldeten Produkte. Allerdings ist China auch einer der größten Importeure in die EU. Darüber hinaus ist die insgesamt steigende Zahl von Warnmeldungen über Rapex kein Indiz für mehr gefährliche Waren: Die Entwicklung kann auch die besseren Kontrollen widerspiegeln.

Aus Deutschland kamen den Angaben zufolge 390 der 2.435 Meldungen. Das heißt, dass die Waren hierzulande das erste Mal als bedenklich auffielen. Die Behörden machen dann über das Warnsystem Rapex die anderen Länder auf die Gefahr aufmerksam. Alle Länder, die dasselbe Produkt auf ihrem Markt finden, sollen dann Gegenmaßnahmen wie Einfuhrverbote, Einstellung des Verkaufs beziehungsweise Rückrufe einleiten.

Bei Rapex (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Consumer Products) geht es um die meisten Arten von Produkten für Verbraucher und den Beruf. Dazu zählen zum Beispiel auch Anlagen für Betriebe. Die zu meldenden Risiken sind nicht auf die Gesundheit beschränkt: Auch Umweltgefahren, die etwa von Chemikalien ausgehen, fallen darunter. Nicht erfasst werden von dem Warnsystem Lebensmittel, Pharmazeutika und medizinische Geräte, für die es eigene Kontrollsysteme gibt.