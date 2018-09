Das Handelsabkommen Ceta zwischen Kanada und der EU liegt seit einem halben Jahr fertig eingetütet auf dem Tisch – und doch treibt es die bayerischen Bierbrauer gerade täglich um. Das Problem: Bald könnte in kanadischen Supermärkten Bier mit dem Etikett "Bavarian Beer" stehen – das aber in Kanada gebraut wurde. Man lasse derzeit "nichts unversucht", um dauerhaft sicherzustellen, dass auch in Kanada "Bavarian Beer" tatsächlich aus Bayern komme, sagt Hauptgeschäftsführer Lothar Ebbertz.

"Wir haben uns die Schutzbezeichnung 'Bayerisches Bier' mühevoll in der EU erworben." Egal, ob auf Deutsch, Englisch, Tschechisch: Der Schutz in der EU gelte in der Übersetzung in allen EU-Sprachen, erklärt Ebbertz. Die EU-Kommission aber sei so "fahrlässig" gewesen, diesen Schutzstatus in den kanadischen Landessprachen Englisch und Französisch während der Ceta-Verhandlungen aufzugeben.



Es ist eine Rettungsaktion auf den letzten Drücker. Denn Ceta ist ausverhandelt. Zurzeit betreiben Juristen der EU-Kommission und der kanadischen Regierung nur noch das sogenannte "legal scrubbing": Bis zum Sommer noch suchen sie Fehler und Fallen in den Details. Nur winzige Änderungen sind noch möglich. Die jahrelangen Verhandlungen sind offiziell beendet, zum Jahreswechsel soll das Abkommen unterzeichnet werden.

Das Anliegen der bayerischen Brauer (Werbeslogan: "einzig in der Welt") zeigt, welche absurden Regelungen sich teilweise in Ceta eingeschlichen haben. Vor allem der Streit um den Schutz regionaler Produkte hat es in sich. Für beide Seiten geht es um gute Geschäfte, denn ob Parmesan, Südtiroler Äpfel oder die Spreewälder Gurken: Verbraucher sind oft bereit, für regionale Produkte einen höheren Preis zu zahlen. Das oft verkündete Ziel von Ceta, für einheitlichere, aber hohe Standards zu sorgen, wird allerdings im Fall des bayerischen Biers ad absurdum geführt.



Die aktuelle Regelung sieht vor, dass der Begriff "Bayerisches Bier" auf Deutsch zwar geschützt wird: Steht er auf einer Flasche, muss der Inhalt tatsächlich aus Bayern kommen und dort gebraut worden sein. Doch für die Übersetzung ins Englische oder Französische gilt das nicht: Ein kanadischer Bierbrauer darf also auf die Flasche "Bavarian Beer" schreiben – aus Bayern muss es deshalb noch lang nicht kommen. Insgesamt acht Produkte fallen unter diese Übersetzungssonderregelung, darunter auch Parmesan und Schwarzwälder Schinken.



Die EU-Kommission verteidigt sie. Da habe sich eben Kanada in den Verhandlungen durchgesetzt. Es gebe etwa kanadische Brauer, die schon seit Jahren "Bavarian Beer" anbieten würden und sich damit etabliert hätten. Nach Recherchen der deutschen Brauer sind das aber gerade mal etwa eine Handvoll kleine Gasthausbrauereien.

Für die Bundesregierung ist der Schutz von regionalen Spezialitäten in den Ceta-Verhandlungen "insgesamt zufriedenstellend" gelungen, wie aus einer kleinen Anfrage der grünen Bundestagsfraktion hervorgeht. "Ich würde eher ein 'Ungenügend' vergeben", sagt der grüne Bundestagsabgeordnete Harald Ebner.

"Das Ergebnis ist natürlich sehr ärgerlich", findet Ebbertz, der ums Geschäft der bayerischen Brauer bangt. Schon seit Jahren ist der deutsche Bierabsatz rückläufig, inzwischen rangiert Deutschland nur noch auf Platz vier der bierproduzierenden Länder weltweit. Gerade Bayern setzt immer stärker auf Export. Jede fünfte in Deutschland gebraute Maß wird inzwischen im Ausland getrunken. Für die bayerische Brauwirtschaft sei es angesichts wachsender Exportanteile "von existenzieller Bedeutung", dass das EU-Schutzsystem auch über die EU-Außengrenzen hinaus ausgedehnt werde.