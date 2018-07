Bahnkunden müssen sich in dieser Woche bundesweit auf einen erneuten Ausstand der Lokführer einrichten. Der 43-stündige Ausstand bei der Deutschen Bahn solle von Mittwoch 2 Uhr bis Donnerstag 21 Uhr dauern, teilte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) mit. Zudem seien die Lokführer im Güterverkehr aufgerufen, von Dienstag 15 Uhr bis Freitag 9 Uhr die Arbeit niederzulegen.

Die Gewerkschaft kritisierte, auch nach 16 Tarifrunden fehlten noch Ergebnisse in zentralen Fragen. "Immer wieder behauptet die DB, sie müsse prüfen und bewerten, macht zuerst Zugeständnisse und dann wieder eine Rolle rückwärts", heißt es in der Mitteilung. Außerdem warf die Gewerkschaft dem Unternehmen vor, die Spaltung der Lokführer aufrechterhalten zu wollen. Bereits zuvor hatte der GDL-Chef Claus Weselsky der Bahn vorgeworfen, nicht wirklich zu verhandeln und eine Verzögerungstaktik zu verfolgen.

Eine Bahn-Sprecherin wies den Vorwurf zurück. "Wir wollen zu Ende kommen." Eine "faire Lösung" sei aber ausschließlich am Verhandlungstisch zu erreichen. "Streik ist hier kein taugliches Mittel." Die GDL hatte am Freitagabend die Tarifverhandlungen ein weiteres Mal für gescheitert erklärt – nach Angaben der Bahn "einen Meter vor der Ziellinie". Die Gewerkschaft drohte daraufhin mit Streik, einen entsprechenden Beschluss fasste der Vorstand am Sonntag.

Eine Bahnsprecherin erklärte, das Unternehmen wolle erneut einen reduzierten Ersatzfahrplan einführen. Dieser solle schon vor dem eigentlichen Streikbeginn greifen, um ihn verlässlich über den gesamten Ausstand durchzuhalten. Weselsky kündigte im Bayerischen Rundfunk an: "Wir werden sicherlich mehr den Güterverkehr in den Fokus nehmen, aber es bleibt nicht aus und es ist nicht zu vermeiden, dass wir auch im Personenverkehr die Streiks durchführen."

Die GDL hat bisher sechsmal gestreikt und die Dauer der Arbeitsniederlegungen stets erhöht. Im November begann sie einen Ausstand, der rund 100 Stunden dauern sollte, dann aber nach gut 60 Stunden abgebrochen wurde.

Am Freitag hatte die GDL die Tarifverhandlungen ein weiteres Mal für gescheitert erklärt und für diese Woche Arbeitsniederlegungen angekündigt. Die Gespräche laufen seit weit über einem Jahr. Hauptkonfliktpunkt ist nach wie vor, dass die GDL nicht nur für die rund 20.000 Lokführer, sondern auch für Zugbegleiter und Rangierführer eigene Tarifverträge abschließen will. Dies strebt aber auch die größere, konkurrierende Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft an. Die Bahn wiederum will unterschiedliche Abschlüsse für dieselbe Berufsgruppe vermeiden.